El incidente ocurrió el jueves 7 de agosto en Chongqing, China, cuando el vehículo autónomo cayó a un pozo cercano a una carretera. Foto composición LR/X

El incidente ocurrió el jueves 7 de agosto en Chongqing, China, cuando el vehículo autónomo cayó a un pozo cercano a una carretera. Foto composición LR/X

El jueves 7 de agosto una pasajera sufrió un accidente mientras viajaba en un "robotaxi" operado por el servicio Apollo Go de Baidu en Chongqing, China. El vehículo autónomo, sin conductor, cayó a un pozo cercano a una carretera y terminó dentro de una zanja en construcción. Afortunadamente, la mujer resultó ilesa, pero tuvo que ser rescatada por vecinos de la zona, quienes utilizaron una escalera para ayudarla a salir del pozo.

Este incidente ha generado gran preocupación sobre la seguridad de los vehículos autónomos, especialmente los "robotaxis", que operan sin intervención humana. El hecho desató un debate en las redes sociales chinas, donde se cuestionó la seguridad de estos vehículos en entornos urbanos complejos. Aunque no se reportaron daños graves, el hecho subraya la necesidad de mejorar los sistemas de navegación en este tipo de tecnologías emergentes.

Mujer sufre accidente mientras viaja en un 'Robotaxi' sin conductor

El accidente ocurrió en una calle donde parte del pavimento estaba abierto debido a trabajos o daños no especificados. El vehículo autónomo de Baidu con el logotipo de Apollo, terminó volcado en una zanja. Personas que pasaban por el lugar se acercaron para ayudar a la mujer, quien logró salir ilesa con la ayuda de una escalera colocada por los ciudadanos.

Un propietario de una tienda local declaró al Huashang Newspaper que el área de construcción contaba con barreras y señales de advertencia, aunque no se sabe cómo el robotaxi logró evadir estas medidas de seguridad. Por su parte, las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre las causas del hundimiento ni las condiciones del pavimento en el momento del incidente.

El incidente provocó debate en redes sociales

A través de redes sociales se generó un intenso debate sobre la seguridad de los vehículos autónomos en China. Baidu, que opera una de las flotas más grandes de robotaxis del país, ha expandido su servicio a varias ciudades, como Wuhan, Beijing y Chongqing. Además, la compañía ha comenzado a abrirse paso en mercados internacionales, firmando asociaciones con gigantes del transporte como Uber y Lyft.

Sin embargo, el reciente accidente ha puesto en duda la fiabilidad de estos vehículos, especialmente en situaciones imprevistas, lo que ha intensificado las preocupaciones entre los usuarios. En ese sentido, este no es el único incidente que ha generado controversia. Tan solo en mayo, Pony.ai, uno de los principales competidores de Baidu, fue objeto de críticas luego de que un video en redes sociales mostrara uno de sus vehículos en llamas en Pekín.

Asimismo, el año pasado, un robotaxi autónomo de Waymo fue atacado por una multitud en San Francisco después de circular por calles llenas de gente. Estos eventos han avivado el debate sobre la capacidad de los vehículos autónomos para tomar decisiones en situaciones críticas y su interacción segura con el entorno urbano.