Mujer se hace pasar por candidata para alcalde de la Guayana Esequiba: solicitaba dinero y materiales de construcción

Zhyara González fue detenida por hacerse pasar por candidata para alcalde de la Guayana Esequiba. El Ministerio Público la acusa de varios delitos, entre ellos estafa y usurpación de funciones.

La Guayana Esequiba no fue incluida en las elecciones municipales de julio de 2025 por no estar dividida en municipios, según el chavismo. Foto: composiciónLR/CNN/Luis Sucesos
Zhyara González fue detenida en el estado Bolívar por el presunto delito de hacerse pasar por candidata a la Alcaldía de la Guayana Esequiba. La mujer habría solicitado grandes sumas de dinero y materiales de construcción a ciudadanos, aprovechándose de su supuesta vinculación con el proceso electoral local. La noticia fue confirmada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien detalló que la imputada se había valido de influencias falsas y manipuladas para cometer sus actos delictivos.

Los hechos ocurrieron en el contexto de las elecciones recientes en Venezuela, en las que se disputaron alcaldías en varias regiones del país. Sin embargo, la Guayana Esequiba no fue incluida en las recientes votaciones, debido a que es un territorio disputado con Guyana considerado por Venezuela como parte de su territorio. En este marco, González habría actuado engañando a ciudadanos y solicitando recursos para su falsa candidatura.

PUEDES VER: Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

¿Quién es la mujer que se hizo pasar por candidata para alcalde de la Guayana Esequiba?

Zhyara González es la mujer detenida por las autoridades venezolanas por hacerse pasar como candidata a la Alcaldía de la Guayana Esequiba. Según el fiscal Tarek William Saab, la detenida había utilizado este engaño para aprovecharse económicamente de los habitantes de la región, solicitando grandes sumas de dinero y materiales de construcción para sus propios fines.

El modus operandi de González fue muy similar al de otros fraudes electorales. Se hacía pasar como una mujer con relaciones e influencias de altos funcionarios del gobierno, lo que le permitió generar confianza en los ciudadanos. De acuerdo con Saab, la imputada alardeaba de su cercanía con importantes figuras políticas, lo que hacía más creíble su farsa.

González fue arrestada en un operativo realizado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Guayana Esequiba. Durante su detención, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y un vehículo marca Chery, modelo Arauca, presuntamente utilizados para cometer los delitos.

PUEDES VER: Exjefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue sobornada con una casa por empresa electoral, según fiscalía de EE. UU.

¿Qué delitos le imputó el Ministerio Público a la mujer detenida?

El Ministerio Público de Venezuela ha imputado a Zhyara González por varios delitos graves. Los cargos incluyen estafa agravada continuada, usurpación de funciones públicas, alardear de influencias con funcionarios del gobierno y faltar a la obligación de atestación ante un funcionario público.

La estafa agravada continuada es uno de los delitos más serios a los que se enfrenta González. Este delito implica el engaño sistemático de personas o instituciones para obtener beneficios económicos, lo cual es precisamente lo que se le acusa de hacer a González al pedir dinero y materiales bajo falsos pretextos. Además, la usurpación de funciones se refiere a su pretensión de ocupar un cargo público que nunca fue suyo, algo que en un país con un clima político tan tenso como Venezuela, se convierte en un acto especialmente grave.

El fiscal Saab también destacó que, además de cometer estos delitos, González se aprovechó del clima de incertidumbre política generado por las disputas en torno a la Guayana Esequiba. En este sentido, la mujer utilizó la figura de una falsa candidatura para manipular a la opinión pública y obtener recursos, aprovechando la confusión y el sentimiento nacionalista vinculado al territorio disputado con Guyana.

