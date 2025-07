USCIS endurecerá los exámenes de ciudadanía americana y visas H1B para inmigrantes, porque era "fácil memorizar las respuestas"

La travesía de los inmigrantes para llegar a Estados Unidos se complicará con un cambio rotundo por el Gobierno de Donald Trump. Una reforma ha sido planteada para el programa de visas H-1B y para la ciudadanía americana.

A día de hoy, el examen para la naturalización es considerado de manera muy sencilla y ven con buenos ojos la posibilidad de cambiarlo, señaló Joseph Edlow, nuevo director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a The New York Times.

USCIS complicará los trámites de los inmigrantes en EE.UU.

Para Joseph Edlow, el examen para la ciudadanía americana que enfrentan los inmigrantes llegados al país es muy sencillo de memorizar y no estaría cumpliendo con el "espíritu de la ley", señaló a The New York Times.

Mientras, el programa de visas H-1B para trabajadores de países extranjeros también tendría ciertos cambios en búsqueda de favorecer a las empresas que buscan pagar salarios más elevados a los empleados provenientes de otras zonas del mundo.

Gobierno de Trump traería de regreso el antiguo examen de USCIS

En la misma entrevista, Joseph Edlow contó que existe la posibilidad de traer de vuelta la anterior versión del examen para la ciudadanía americana. Durante el primer mandato de Donald Trump, las preguntas aumentaron y el mínimo aprobatorio era 12 de 20 respuestas correctas.

Edlow consideró que se debería concentrar en los inmigrantes que vienen a impulsar programas económicos y beneficiar el interés de Estados Unidos con una inmigración que complemente y no reemplace.