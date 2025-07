Este lunes, la Unión Europea acusó a la plataforma china de comercio electrónico Temu de vender productos ilegales y de violar las leyes relacionadas con la protección del consumidor. Según la asociación política, la plataforma expone a las personas a riesgos al mostrar la disponibilidad de esos productos para su adquisición.

Cabe resaltar que, desde octubre de 2024, la Unión Europea mantiene una investigación abierta contra la plataforma Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA). Según la indagación, los juguetes para bebés y los pequeños dispositivos electrónicos estarían implicados en la violación de dicha norma.

El rápido crecimiento de Temu en Europa: ¿a qué se debe su expansión?

La plataforma de ventas Temu ha registrado un rápido crecimiento en Europa. Fundada por el gigante chino del comercio electrónico Pinduoduo, se posicionó en el mercado gracias a su estrategia de precios bajos, lo que le permitió competir con otras plataformas ya consolidadas en la región. Sin embargo, diversas asociaciones europeas han expresado su rechazo a algunas prácticas de la aplicación, como su "diseño adictivo" —basado en ventas flash y juegos—, así como la falta de transparencia en sus recomendaciones de compra.

Por su parte, Temu puede apelar la demanda interpuesta por la Comisión Europea, pero podría ser multada con hasta el 6% de su facturación anual si se confirma la infracción. Aunque ingresó recientemente a este mercado, la plataforma ya goza de popularidad en los 27 estados miembros de la Unión Europea, con más de 93 millones de personas usuarias activas.

Unión Europea plantea tasa para paquetes de bajo costo

Bruselas, considerada la capital de la Unión Europea, propone aplicar una tasa de dos euros a los paquetes de bajo costo que ingresen al bloque, en una medida que podría afectar directamente a la plataforma Temu. Cada año, la Unión Europea admite miles de millones de paquetes pequeños a través de sus aduanas sin el pago correspondiente de aranceles, motivo por el cual Maros Šefčovič, comisario de Comercio, pidió reactivar las reformas aduaneras.

Es importante resaltar que Temu es una compañía no cotizada y, por lo tanto, no publica sus resultados financieros de forma individual. En cambio, su empresa matriz, PDD Holdings, sí lo hace: en 2024 reportó ingresos por US$35.500 millones, equivalentes a aproximadamente 30.400 millones de euros. Sin embargo, no se detalla qué porcentaje de esa cifra corresponde específicamente a Temu.

¿Qué países aceptan Temu en Europa?

En Europa, Temu opera en múltiples países. Según un informe de Megabonus, la plataforma está disponible en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Portugal, Austria, Bélgica, Polonia, Suecia, Irlanda, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia y Hungría.

La expansión de Temu forma parte de una estrategia para posicionarse en el mercado europeo, uno de sus principales objetivos. Además de esta región, la plataforma también opera en otros mercados internacionales, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México y varios países de América Latina.