A través de un video en TikTok, una madre en España se volvió viral tras llorar por tener que pasar las vacaciones escolares junto a sus hijos. "No puedo más, me he echado a llorar en la cama. Es que no puedo más", aseguró en la grabación. Además, explicó que en muchas ocasiones no logra controlar la energía desbordante de los niños y que estrategias como el uso de la tablet o los videojuegos no le funcionan.

Según Helena, la madre que se viralizó en redes sociales, las tareas del hogar, sumadas a la permanencia de sus hijos en casa, le han generado agobio y frustración. "Tener a los niños en casa, lo voy a decir, es una tortura", expresó. Su postura ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde predominaron las críticas hacia su actitud.

El desahogo de Helena: madre viral en TikTok por su colapso en vacaciones escolares

A través del video en TikTok, Helena aprovechó para hacer sus descargos sobre algunas actitudes que mostraron sus hijos durante los días de vacaciones. "Ayer lo acosté a las 12 para ver si hoy se levantaban tarde. Resulta que a las 7:30 de la mañana ya están despiertos", expresó con pesar.

Para hacer aún más pintoresco, pero también divertido su relato, Helena contó que todavía le quedan dos meses de vacaciones junto a sus hijos. "Están todo el día peleando, discutiendo. Yo no me puedo ir al parque a las cinco de la mañana, yo tengo que hacer cosas aquí", afirmó. Además, señaló que los niños no saben entretenerse si no están con ella.

¿Cuándo son las vacaciones escolares en España?

En España, los meses de julio y agosto corresponden al periodo de vacaciones escolares. De septiembre a junio se imparten 175 días de clase, también conocidos como días lectivos. Las clases se desarrollan de lunes a viernes, con 25 horas obligatorias semanales en Educación Infantil y Primaria, y 33 horas en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

En España, la educación obligatoria se establece desde los 6 hasta los 16 años, y los años de escolaridad se distribuyen en distintas etapas educativas.