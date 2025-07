El conmovedor caso del pequeño héroe de 14 años que cuida a su madrastra enferma con cáncer: "Puede ser difícil"

Leon Surcouf, un adolescente de 14 años de Jersey, Reino Unido, enfrenta una realidad poco visible: la de los jóvenes cuidadores. Luego del diagnóstico de cáncer de su madrastra, el joven se ha encargado de estar atento a sus necesidades, enfrentando desafíos emocionales que cambiaron su vida por completo.

Más allá de las tareas domésticas, León brinda apoyo emocional y físico, una carga silenciosa que afecta su bienestar mental. Su historia expone la situación de miles de menores que, en soledad, deben asumir un rol adulto sin que su entorno escolar o social llegue a notarlo.

Adolescente de 14 años cuida a su madrastra enferma de cáncer

El día a día de Leon Surcof refleja la realidad silenciosa de muchos menores que asumen responsabilidades de cuidado dentro de un entrono familiar. Desde que su madrastra fue diagnosticada con cáncer, el joven británico se convirtió en su principal apoyo.

En declaraciones recogidas por ITV News, Surcouf reconoció que su rutina escolar como la de su bienestar cambiaron completamente. Inclusive, admitió atravesar una "época oscura", marcada por el agotamiento y la sensación de que esforzarse no tenía sentido.

Situación en el que confesó que sus responsabilidades en casa terminaron afectando directamente su rendimiento escolar y su estado de ánimo. "Cuando todo ocurrió, no me sentía nada bien", mencionó.

Leon Surcouf detalla el cuidado de su madrastra, supone un esfuerzo doble en su rutina. Foto: ITV News

En su rutina diaria, Leon participa en las tareas del hogar para aliviar el estrés de su madrastra y permitirle descansar. Aunque reconoce el valor de su ayuda, admite que cuidar de un familiar enfermo conlleva un importante desgaste emocional.

La experiencia le ha enseñado que cada persona enfrenta estas situaciones de manera distinta, y que el impacto emocional puede ser muy intenso en algunos casos. Incluso se unió al Servicio Juvenil de Jersey para manejar su rutina escolar y asistencial con su madrastra.

Joven británico se une al Servicio Juvenil de Jersey para trabajar su salud mental

En Jersey, según datos de la Children and Young People's Survey de 2021, al menos 16 % de los adolescentes realiza algún tipo de cuidado regular a familiares enfermos o dependientes.

“En la escuela me sentía un poco cansado y no quería esforzarme porque sentía que no tenía sentido. Pero después de ir al Servicio Juvenil y tener charlas individuales, te das cuenta de que hablar con alguien te quita mucho peso de encima”, acotó Leon.

La trabajadora juvenil, Jo Dove, relató al medio Daily News, que: "Es un espacio seguro para que los jóvenes cuidadores tengan algo de tiempo para sí mismos, estén en un entorno de apoyo, hablen con un trabajador juvenil si lo desean".

El padre de Leon, Mark añade: "Ha recorrido un camino largo desde que se unió al servicio. En un momento dado, iba por mal camino y estábamos bastante preocupados por él".