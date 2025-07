La personalidad de cada persona es única y distinta al resto, esto se debe a la forma en la que hemos sido educados, el cual influye en gran medida. Así lo relata Fabiola Brito, una joven venezolana que reside en España, el cual se volvió viral en TikTok al describir los rasgos de personalidad que le sorprenden de los españoles.

En el video que se volvió viral en la red social china, la joven relata las costumbres de la sociedad española. Sin embargo, aclara que no es por generalizar y "solo voy a hablar desde mi experiencia". Un hecho que generó diversos comentarios entre los cibernautas.

Venezolana es viral por señalar las características de los españoles

Fabiola inicia el video señalando que no es por generalizar y que solo se trata de las experiencias que ha tenido desde que arribó en el país ibérico. "Desde que llegué me he dado cuenta de que tienen una personalidad bastante divertida", acotó.

Para la venezolana, la forma en que los españoles se quejan es todo un arte. "A mí me encanta. Para mí es un gusto muy grande ver a mis amigos cuando están contando una historia y escuchar la manera tan bonita, tan poética, en que se quejan de las circunstancias de la vida".

Asimismo, Fabiola señala que "son directos, pero sin maldad". "Por ejemplo, yo un día estoy llorando y tengo mi amigo español que me va a consolar, ¿qué me va a decir él? 'Joder tía, pero no llores, que el agua está cara' o algo así". En ese sentido, "no te adornan nada ni te lo van a endulzar para que tú te sientas mejor: "Si ellos se sienten bien con algo, te lo dicen; si sienten mal, te lo dicen".

Fabiola declara que la forma de simplificar la vida la ha sorprendido por la ironía que llevan por bandeja los españoles: "Yo me quedo a veces pensado que me están diciendo algo de verdad".

Venezolana señala el gusto por debatir de los españoles

La mujer venezolana señala que los debates en la sociedad española. Sin embargo, cuando se desarrollan en un contexto de amistad, "discutir no es pelear". "Tú puedes ver a dos españoles molestos, tirándote mierda, diciéndote de todo para que a los tres minutos estén tranquilos tomándose una cañita".

La influencer aclara que los españoles, "debaten por todo". Un ejemplo es el debate entre la tortilla de patata: con o sin cebolla. Una situación similar que sucede en Venezuela con el azúcar en las alubias negras.

Asimismo, destacó el humor que existe en el país ibérico, el cual puede ser "negro, seco y ácido": "No sabes si reír, llorar o preocuparte".

Fabiola explica que, en alguna ocasión, conoció un español y sintió que al principio era un poco seco en el sentido de brindar su confianza; sin embargo, después de esto se convierte en lealtad.

"Te defienden como si fueses parte de su familia y eso vale muchísimo. Así que sí, el español tiene su carácter, pero también tiene un corazón que, cuando te lo abre, es realmente la experiencia más bonita que puedas tener".