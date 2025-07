La historia de amor entre Brad Squires y Anita Moran se destacó por un hecho único que captó la atención de los medios. En septiembre de 2012, mientras disfrutaban de un improvisado picnic en Bell Island, Canadá, ambos decidieron sellar ese momento especial con una emotiva nota escrita a mano, que colocaron dentro de una botella. Esta carta se convirtió en un símbolo de su relación y en una historia que, años después, recorrió varios kilómetros en el océano Atlántico.

La joven pareja llevaba cerca de un año cuando sucedió esa cita especialmente significativa para ellos. Brad trabajaba con la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica, mientras que Anita se formaba como enfermera en Terranova y Labrador. “Teníamos esta botella y nos pareció algo antigua y romántica. Escribimos una nota privada para nosotros, sin pensar que podría llegar a ningún lado”, agregó la mujer canadiense en una entrevista a The Washington Post.

Actualmente la pareja se encuentra casada y tienen tres hijos. Foto: Telemundo

¿En dónde encontraron la botella que guardaba la carta de amor?

Casi trece años después, Kate y Jon Gay paseaban por una playa en Irlanda y, sorprendentemente, encontraron la botella con la nota dentro. En declaraciones por correo electrónico a The Post, la mujer irlandesa contó que, junto a su esposo, decidieron abrirla más tarde en una reunión con la Asociación de Conservación de Maharees y artistas locales que se dedicaban a crear proyectos sobre resiliencia y adaptación al clima en comunidades costeras. “Parecía una forma divertida de comenzar la reunión. ¡Y no me equivoqué! Esa botella sobrevivió a tantas tormentas que provocaron daños, erosión e inundaciones en Maharees… y aun así llegó a nuestra playa ese día, algo desgastada pero intacta”, expresó, sorprendida por el tiempo que había transcurrido mientras la botella viajaba por el océano.

Al enterarse todos de la llamativa historia, la mencionada carta decía: “Excursión de Anita y Brad a Bell Island. Hoy disfrutamos de la cena, esta botella de vino y de nosotros, en el borde de la isla. Si encuentras esto, por favor llámanos”, seguido de un número de teléfono.

¿Cómo se viralizó la historia de amor entre Brad y Anita?

Martha Farrell, cofundadora de la asociación, publicó la historia en la página de Facebook. Inmediatamente después, la noticia se volvió viral y generó muchas interrogantes sobre cómo localizar a los misteriosos Brad y Anita.

Para sorpresa de muchos, se descubrió que los protagonistas de la historia de amor, Anita y Brad Squires, seguían juntos. Se casaron en 2016 y tienen tres hijos.

Farrel, al enterarse, dijo que se había puesto en contacto con Anita y resaltó lo importante que fue disipar ciertas cuestiones: "Saber la noticia de la pareja fue como el final perfecto", expresó.

¿Qué dijo Anita sobre lo sucedido?

El grupo conservacionista invitó a la pareja a Irlanda para celebrar el aniversario de la asociación el próximo año, precisamente cuando coincide con las bodas de aluminio de los canadienses. “Nos sorprendió mucho enterarnos de que esto ocurrió y ver lo grande que se volvió la historia. Un momento privado entre Brad y yo ahora ha llegado tan lejos y tan alto que cuesta creerlo”, dijo con asombro.