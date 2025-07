Durante un ataque ruso a Kiev, murieron dos personas y 22 más tuvieron heridas. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, comunicó que su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, le dio una "nueva idea" sobre Ucrania. Esta reunión tuvo lugar en Malasia. Esta propuesta llega en un momento importante: junio terminó con un alto número de víctimas civiles, con 232 muertos y más de 1.300 heridos, según datos de la ONU.

Rubio describió el encuentro como un “intercambio franco” y aseguró que transmitirá la propuesta al presidente Trump. No obstante, advirtió que no se trata de un plan que garantice la paz, sino de una posibilidad para reanudar el diálogo. Entretanto, Ucrania y sus aliados mantienen su posición; aún no existen condiciones para declarar un alto el fuego.

¿Qué propuesta hizo Serguéi Lavrov a Marco Rubio sobre la situación en Ucrania?

El canciller ruso dio a conocer lo que llamó una "nueva idea o concepto" durante su reunión en Kuala Lumpur. No hay detalles sobre el contenido. Sin embargo, Rubio aclaró que esto no significa un cambio grande en la estrategia ni asegura resultados ahora mismo. Podría abrir un camino para la paz.

A pesar de este movimiento diplomático, Rubio expresó su molestia por no ver avances claros para terminar el conflicto. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que las conversaciones estén paradas. Insistió en que Moscú espera "señales de Kiev" para seguir conversando.

¿Qué medidas están tomando EE. UU., Europa y la OTAN para apoyar a Ucrania ante los nuevos ataques rusos?

Ucrania confirmó que Estados Unidos enviará un nuevo lote de armas, con fechas de entrega ya programadas. Según Donald Trump, la OTAN asumirá el financiamiento total de este armamento antes de su transferencia a Kiev. Además, el presidente estadounidense anunció que emitirá una “declaración importante sobre Rusia” el lunes.

Francia, por su parte, desplegará hasta 50.000 soldados en coordinación con el Reino Unido, mientras que Italia comprometió US$12.000 millones en apoyo a Ucrania. La Unión Europea destinará US$2,690 millones adicionales a labores de reconstrucción. En respuesta, el presidente Zelenski instó a acelerar las sanciones y fortalecer los sistemas de defensa aérea ante el incremento de los ataques rusos.