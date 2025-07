Nuevos ataques aéreos israelíes a lo largo de toda la Franja de Gaza dejaron al menos 20 palestinos muertos, según confirmó fuentes locales. El Ejército de Israel indicó que los bombardeos estaban dirigidos contra objetivos terroristas y confirmó este martes la muerte de cinco soldados y otros dos heridos durante la noche. Por su parte, autoridades sanitarias palestinas informaron que el total de las víctimas mortales por los ataques israelíes asciende a 51.

Los enfrentamientos ocurren mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitaba la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Donald Trump para abordar negociaciones indirectas con Hamás a fin de alcanzar un acuerdo que permita un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes en poder del grupo islamista. Aunque no se anunció ningún avance oficial, algunos indicios apuntan a un acuerdo entre las partes para poner fin a la guerra de 21 meses.

El Ejército de Israel confirmó la muerte de cinco soldados

Durante la noche del lunes, cinco soldados israelí murieron y otros dos resultaron gravemente heridos por enfrentamientos en el norte de la Franja de Gaza. A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el ataque ocurrió en Beit Hanun, en el noreste del enclave, mientras se sumaban esfuerzo diplomático por alcanzar un alto el fuego.

Entre los fallecidos eran los sargentos Meir Shimon Amar y Moshe Nissim Paresh, ambos de 20 años, que integraban el Batallón Netzah Yehuda (97), de la Brigada Kfir. Las identidades de las otras tres víctimas no han sido reveladas, ya que aún no se cuenta con la autorización de sus familiares.

Según el medido israelí The Times of Israel, el ataque habría sido ejecutado mediante un artefacto explosivo improvisado, el cual también dejó varios heridos. El Ejército confirmó dos lesionados en estado crítico y fueron trasladados a un centro de salud. Asimismo, el medio local elevó la cifra de heridos a 14, sin embargo, ese número aún no ha sido confirmado oficialmente.

Trump exige resultados y presiona por una tregua inmediata entre Israel y Hamás

Tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha dejado en claro que luego de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, le gustaría que los ataques en Gaza terminen pronto. En ese sentido, los funcionarios de la Casa Blanca presionan que ambas partes deban sellar con rapidez un acuerdo que permita una pausa de 60 días en medio de la guerra. Además, enviar ayuda humanitaria a Gaza y liberar al menos algunos de los 50 rehenes retenidos en el territorio.

Benjamin Netanyahu, desde Washington, envió un mensaje de condolencias a los familiares de los soldados fallecidos a través de su oficina: "Su sacrificio y su heroísmo quedarán grabados en nuestros corazones para siempre", indicó Netanyahu, añadiendo: "Que Dios vengue su sangre".

La guerra Israel y Gaza ha cobrado la vida de más de 57.500 palestinos, en la mayoría mujeres y menores de edad, según cifras de las autoridades sanitarias del enclave, gobernado por Hamás.