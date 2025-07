Mientras el grupo de los Brics, integrado por naciones como Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, se reúne en Río de Janeiro en una cumbre de cooperación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a todos los países que se “alineen” a una organización que, según él, atenta contra las políticas estadounidenses.

“Cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS será gravado con un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política. ¡Gracias por su atención!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las declaraciones de Trump surgen luego de que bloque económico de los Brics condenaron los ataques militares contra Irán y exigieron la retirada de Israel de la Franja de Gaza. El grupo además reiteró su postura a favor del diálogo y criticó las acciones militares unilaterales, en un claro mensaje a Estados Unidos e Israel.

Los Brics responden amenazas de Trump

Los países BRICS expresaron su “seria preocupación” ante el aumento de medidas arancelarias unilaterales, en respuesta indirecta a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer un 10% adicional a las naciones alineadas con sus políticas. En su declaración final, el bloque rechazó las acciones que “distorsionan el comercio” y reafirmó su compromiso con un sistema multilateral que sea justo y no discriminatorio.

Por su parte, China respondió este lunes a las amenazas Trump y aseguró que los Brics "no buscan la confrontación" y defendió su papel como una plataforma de cooperación entre países en desarrollo. “Las guerras comerciales no tienen ganadores y el proteccionismo no es el camino”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

¿Por qué los Brics representan una amenaza para Estados Unidos?

El grupo BRICS está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y desde 2024 se ha ampliado a 11 miembros, entre las que se encuentran potencias emergentes como Egipto, Etiopía, Irán y Arabia Saudita. Nacido como una alianza económica y política entre mercados en desarrollo, su objetivo es promover un orden internacional más equitativo, alejado del dominio tradicional de Estados Unidos y Europa occidental. Funciona como una plataforma de cooperación en comercio, inversiones, infraestructura, energía y gobernanza global.

Durante los últimos años ha adquirido una importancia relevancia, ya que los BRICS representan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y aproximadamente la mitad de la población global.