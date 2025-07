En Australia, el profesor Joshua Dale Brown, de 26 años, enfrenta 70 cargos relacionados al abuso sexual infantil, producción y transmisión de material de abuso infantil. Según los medios BBC y ABC, Brown abusó de 8 niños entre abril del 2022 y enero de 2023. Todas sus víctimas son menores de dos años, teniendo, algunos de ellos, solo cinco meses de edad.

Ahora, el gobierno australiano anima a los padres de aproximadamente 1.200 niños pequeños que sometan a sus hijo a pruebas de enfermedades sexuales infecciosas. Esto se debe a que Brown trabajó en 20 guarderías durante los últimos 8 años.

Joshua Dale Brown es acusado de abuso sexual infantil en una guardería de Australia

Según BBC y ABC, los presuntos abusos sexuales sucedieron en un guardería ubicada en Melbourne, Australia. Sin embargo, frente a su historial de trabajo, el gobierno solicitó a miles de padres de familia a hacer pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a sus hijos para prevenir alguna enfermedad infecciosa.

Hasta el momento, las autoridades australianas no han confirmado si Brown dio positivo en alguna ETS. Frente a ello, varios padres expresaron su enojo ante las acusaciones contra el profesor. "¿Qué le vamos a hacer? Porque crees que es el lugar más seguro para dejarlos, pero no, no lo es", sostuvo una madre que prefirió no identificarse, refiriéndose a la guardería donde se cometieron los delitos.

Gobierno de Australia solicita a los padres hacer exámenes de ETS a sus hijos

Christian McGrath, director de Salud de Australia, se refirió a la carta enviada por el gobierno australiano a los padres de familia, donde se insta se realicen pruebas de enfermedades infecciosas a sus hijos como medida de protección.

Declaró que al menos 2600 familias fueron notificadas, donde 1200 niños debían realizarse pruebas. Por eso, McGrath calificó la situación como "compleja" y "peligrosa!".

Reacciones ante los crímenes de Joshua Dale Brown en Australia

G8 Education, la compañía que gestiona las guarderías donde se desempeñaba Brown, calificó las acusaciones como de "carácter grave” y coincidió con las autoridades que califican las acusaciones como "extremadamente angustiosas"

Por su parte, Jacinta Allan, la primer ministra de Australia, expresó su consternación por el caso. “Lamento profundamente lo que están atravesando las familias que enfrentan la peor pesadilla que puede vivir un padre”, sostuvo. Asimismo, aseguró un apoyo integral en salud mental y atención médica a las víctimas y sus familiares.