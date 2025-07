Este miércoles, el grupo islamista Hamas rechazó la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que Israel ya había aprobado los términos del plan. A pesar que la organización palestina manifestó su voluntad de negociar, aclaró que solo apoyará un pacto que incluya el término absoluto del conflicto en la Franja de Gaza.

Esta adversidad dificulta los intentos diplomáticos liderados por Estados Unidos, Egipto y Qatar, que quieren instaurar una tregua, liberar a los cautivos y incrementar la ayuda humanitaria. El conflicto, que ha durado casi 21 meses, ha provocado más de 56.000 fallecimientos en Gaza y ha originado una crisis humanitaria nunca antes vista.

¿Qué plantea la última iniciativa respaldada por Trump para alcanzar un alto el fuego en Gaza?

De acuerdo con Trump, Israel ratificó un pacto que sugiere un pausa de 60 días en las batallas, una retirada parcial de sus fuerzas y un aumento en la distribución de ayuda humanitaria hacia Gaza. En ese periodo, los mediadores internacionales buscarían lograr una resolución más extensa del conflicto.

El mandatario de Estados Unidos alertó que la propuesta no se alterará e instó a Hamas a aceptarla "antes de que todo empeore". El pacto, promovido en colaboración con Egipto y Qatar, también contemplaría la liberación de al menos una porción de los rehenes que todavía están bajo el control del grupo islamista, aunque sin que Israel haya hecho un compromiso oficial para concluir la guerra.

¿Qué condiciones establece Hamas para aceptar un acuerdo de alto el fuego con Israel?

Hamas insistió en que no firmará ningún pacto que no incluya la retirada total de las tropas israelíes y el cese total de los enfrentamientos. De acuerdo con su portavoz, Taher al-Nunu, la organización está preparada para acoger cualquier propuesta que lleve de forma evidente al término de la guerra, pero descarta las que no aseguren tal desenlace.

Además, exige que el alto el fuego sea constante y no una mera pausa momentánea, como en situaciones previas. Esta demanda ha representado el principal desafío en las negociaciones anteriores y continúa siendo el mayor impedimento ante la propuesta apoyada por Estados Unidos e Israel.