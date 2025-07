Elon Musk se arrepiente de haber recibido la motosierra de Milei y admite: "Me faltó empatía"

El magnate dueño de Tesla, Elon Musk, se pronunció a través de su red social sobre el momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei le entregó la polémica "motosierra", asegurando que "le faltó empatía".

El pasado 20 de febrero, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei compartió escenario con Musk, quien entonces pertenecía al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Donald Trump. Durante este evento, el mandatario argentino le regaló de “sorpresa” una motosierra a Musk como gesto de amistad. Sin embargo, esta actuación fue duramente criticada en redes sociales.

¿Qué dijo Musk sobre la "motosierra" de Milei?

Elon Musk respondió a las críticas en su red social X, luego de que un usuario lo cuestionara por subir al escenario con la motosierra que le entregó Javier Milei. El empresario no esquivó el comentario y reconoció cierta falta de tacto: “Punto válido. Milei me dio la motosierra entre bastidores y la usé, pero, en retrospectiva, me faltó empatía”, escribió.

En una primera publicación en X, el CEO de Tesla se pronunció sobre la gestión fiscal del gobierno de Donald Trump. Musk afirmó que “alcanzar el techo de la deuda es lo único que realmente obligará al gobierno a reducir el despilfarro y el fraude. ¡Por eso existe la legislación sobre el techo de la deuda!”, dejando entrever una crítica directa al manejo presupuestario de la administración republicana.

Tras la publicación de Elon Musk, un usuario en X le respondió con un comentario crítico sobre su participación en el evento junto a Javier Milei. “Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haberte portado como un tonto. Quizás podrías haber hecho más si no te preocupara tanto, verte bien”, expresó el usuario.

¿Trump podría expulsar a Musk?

Este martes, el Trump, no descartó la posibilidad de evaluar una eventual expulsión de Elon Musk, tras las duras críticas del empresario hacia su proyecto de presupuesto federal. Trump también sugirió que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) podría revisar los subsidios otorgados al fundador de Tesla y SpaceX.

“Elon podría recibir más subsidios que cualquier ser humano en la historia, con mucho, y sin subsidios, Elon probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”, escribió el mandatario en su red social.

Consultado más tarde por periodistas en la Casa Blanca sobre una eventual deportación, Trump respondió: “No lo sé. Tendremos que examinarlo”.