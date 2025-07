Según una investigación del diario 'El País', este tuvo acceso a unos audios que exponen que el excanciller colombiano Álvaro Leyva, en una reunión que tuvo en Estados Unidos, buscó ayuda dentro del círculo republicano de Donald Trump para ejercer 'una presión internacional' y que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se viera obligado a dejar su cargo y que la vicepresidenta Francia Márquez tomara su lugar.

El plan de Leyva era acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y para esto se reunió con el congresista Mario Díaz-Balart, comentándole que contaba con pruebas suficientes para demostrar que "Petro no podía seguir ejerciendo el cargo", y tenía intención de reunirse con Carlos Antonio Giménez. Sin embargo, según fuentes anónimas y cercanas a congresistas republicanos, la Casa Blanca nunca consideró esta propuesta.

¿Quién es Álvaro Leyva, el polémico excanciller colombiano?

Álvaro Leyva es un abogado, economista, diplomático y político colombiano graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Nació en Bogotá - Colombia, el 29 de agosto de 1942 y al inicio de este mandato, fue un aliado del presidente Gustavo Petro, siendo Leyva el primer nombramiento dentro del gabinete del presidente en el 2022.

Según la página oficial de la vicepresidencia de Colombia, Leyva inició su carrera política en 1974 como secretario privado del presidente Misael Pastrana Borrero y después como concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca. Además, fue elegido como senador de la república en 1982 y ministro de Minas y Energía en 1984. Además, también formó parte del grupo selecto que se encargó de establecer la Constitución Política de 1991 y en el 2006 fue candidato a la presidencia colombiana.

Congresista republicano Carlos Antonio Giménez y Francia Márquez declaran acerca del presunto golpe de Estado a Gustavo Petro

Dos de los mencionados en los audios filtrados de Álvaro Leyva, el congresista republicano Carlos Antonio Giménez y la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, han salido a dar declaraciones con respecto a este incidente.

Giménez, en una entrevista con Blu Radio, el congresista estadounidense declaró que nunca tuvo contacto con el excanciller colombiano y que en caso esa reunión hubiera llegado a suceder habría rechazado la propuesta de golpe de Estado. “Yo no me reuní con él y que yo sepa, no. Y si hubiera logrado una visita para plantear un tipo de golpe, lo hubiera rechazado”. Añadió también que aunque no es partidario de Petro, se tiene que respetar la voluntad del pueblo colombiano: “Tiene muchas deficiencias, sin duda. Pero también es el presidente de Colombia, fue elegido por el pueblo colombiano (…) y eso hay que respetarlo”.

De la misma manera, Francia Márquez, utilizó la página oficial de la vicepresidencia para publicar un comunicado deslindándose de todo el complot. "No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo". Según Márquez, no existe posibilidad de que se haya prestado para estas "conspiraciones".