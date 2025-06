En Colombia, la política atraviesa horas convulsas tras la publicación de audios que revelan una supuesta conspiración liderada por Álvaro Leyva para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Según reportó El País, el excanciller buscó apoyo de aliados de Donald Trump en Estados Unidos para provocar la salida anticipada del mandatario y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.

Las grabaciones, en manos del servicio secreto colombiano, ya fueron escuchadas por el presidente, quien mostró su molestia y acusó a Leyva de promover un golpe de Estado. A partir de entonces, se ha desatado una oleada de reacciones que van desde la condena institucional hasta llamados a investigaciones judiciales. Por su lado, Francia Márquez ha rechazado cualquier vinculación con el plan.

Rechazo contra Leyva

Funcionarios del Gobierno y congresistas del Pacto Histórico han reaccionado con dureza ante las revelaciones. La canciller Laura Sarabia calificó a Leyva como “ruin y miserable” en su cuenta de X: “La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad. Esto no es solo un ataque contra Petro, es un atentado contra la democracia misma”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció: “Las conductas del excanciller Álvaro Leyva son de suma gravedad. Son delitos contra la democracia y constituyen traición a la patria”. A estas voces se unieron otros dirigentes, como María Fernanda Carrascal, quien recordó que “cuando el presidente Gustavo Petro denunció estos hechos, fue tratado de loco. Ahora las investigaciones periodísticas le dan la razón”.

Desde el centro político también llegaron mensajes de respaldo al mandatario. La senadora Angélica Lozano aseveró: “Todos los sectores —Gobierno, oposición e independientes— debemos rechazar este atentado contra la democracia y exigir garantías para que el presidente Petro culmine su mandato”.

Sospechas de Petro son respaldadas

El escándalo ha reforzado la narrativa del presidente Gustavo Petro, quien ya había advertido públicamente sobre la existencia de planes para apartarlo del poder. Las grabaciones conocidas ahora han sido interpretadas como prueba de que las advertencias no eran infundadas.

“Desde mayo el presidente solicitó investigación a Álvaro Leyva por el delito de sedición. Tras las revelaciones, la Fiscalía debe actuar inmediatamente por instigación a un golpe de Estado y vulneración del orden constitucional”, escribió la senadora María José Pizarro. Por su parte, el periodista Félix de Bedout advirtió: “Lo último que necesita el país es una aventura golpista. Una carta muy larga va a necesitar Álvaro Leyva para explicar esto”.

La molestia de Petro no solo se expresó en privado. Durante un discurso reciente, acusó a Leyva de traición sin dar mayores detalles, mientras su entorno confirma que se sintió profundamente decepcionado. La ruptura entre ambos parece irreversible, luego de una larga relación política en la que Leyva asumió tareas sensibles como la “paz total” y la diplomacia con Venezuela.

Francia Márquez rechaza participación en el plan

La vicepresidenta Francia Márquez ha quedado en el centro del escándalo, tras ser mencionada en los audios como la eventual sucesora de Petro si el plan de Leyva prosperaba. El excanciller sugirió que Márquez estaba al tanto e incluso colaboraba con su estrategia, a lo que ella respondió con firmeza en un comunicado: “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme”.

Márquez también señaló que “jamás he traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”. Sin embargo, dentro del Pacto Histórico surgieron voces que consideran insuficiente su declaración. El congresista Alfredo Mondragón le reclamó públicamente por no haber rechazado antes las mentiras de Leyva: “El señor Leyva le ha dedicado páginas de agravios al presidente Gustavo Petro, usted ni una línea de rechazo”. El distanciamiento entre Petro y Márquez se agudizó después de que la vicepresidenta se negara a desmentir su implicación en público, como le había exigido el mandatario. Desde entonces, la relación entre ambos es nula. Aunque Márquez ha reiterado que no busca ser candidata en 2026, su rol dentro del gobierno queda cuestionado por una parte del oficialismo.