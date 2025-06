Un terremoto político se ha desatado tras la publicación de una serie de audios en los que se escucha a Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, admitir que buscó ayuda de autoridades del gobierno de Donald Trump para destituir al presidente Gustavo Petro. La información, difundida por el diario El País, también ha involucrado a la vicepresidenta Francia Márquez, quien, según Petro, debe ofrecer explicaciones tanto políticas como judiciales por su posible participación en un intento de golpe de Estado.

Desde Sevilla, España, Gustavo Petro exigió explicaciones a Francia Márquez y a las demás personas mencionadas en los audios de Leyva. “No es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y estadounidense, para derrocar al presidente del cambio en Colombia”, aseguró el mandatario.

PUEDES VER: Reacciones en Colombia por audios que revelan presunta conspiración de Álvaro Leyva contra Gustavo Petro

Francia Márquez niega estar detrás de un golpe de Estado en contra de Gustavo Petro

Francia Márquez rompió su silencio tras la publicación de los polémicos audios del excanciller Álvaro Leyva, quien la propuso como una posible salida ante una eventual vacancia de Gustavo Petro. La vicepresidenta colombiana negó haber participado en algún plan golpista y afirmó que es necesario superar las divisiones políticas que atraviesa el actual gobierno.

"No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo. (...) Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del Presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación.", aseguró Márquez en un comunicado en sus redes sociales.

PUEDES VER: Colombia se une al Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS en medio de tensiones con Estados Unidos y alianza con China

Congresista estadounidense Mario Díaz-Balart niega complot contra Petro

El congresista republicano Mario Díaz-Balart negó rotundamente haber conspirado contra el presidente Gustavo Petro, luego de que informes periodísticos lo vincularan a supuestas reuniones con el exministro Álvaro Leyva en EE. UU. A través de un mensaje en español publicado en la red social X, el legislador aseguró que nunca se reunió con Leyva y calificó las acusaciones como “falsedades, tonterías e hipocresía”.

Díaz-Balart afirmó que mantiene diálogos con representantes de todos los sectores políticos de Colombia, incluyendo al propio Petro, y que esa apertura desbarata cualquier insinuación de conspiración.