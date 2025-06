Gabriel Hurtado-Cariaco, un inmigrante venezolano de 30 años, fue arrestado en Bellevue, Nebraska, tras un violento incidente con agentes federales. Según las autoridades, el hombre pertenece a la peligrosa banda criminal Tren de Aragua, una organización criminal transnacional vinculada con diversas actividades ilegales en América Latina y Estados Unidos. Su detención, que tuvo lugar el 18 de junio, no solo está relacionada con su presunta afiliación a esta banda, sino también con una brutal agresión contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ha atraído la atención tanto de la comunidad internacional como de las autoridades estadounidenses. Además de las acusaciones por su vinculación con el Tren de Aragua, Hurtado-Cariaco podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos por agresión a un oficial federal.

¿De qué acusa el ICE al inmigrante venezolano?

El ICE, en colaboración con el FBI y las autoridades locales, detuvo a Hurtado-Cariaco tras una exhaustiva investigación. Se le acusa de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y de ser miembro de la temida banda criminal Tren de Aragua, conocida por sus vínculos con actividades delictivas transnacionales como el tráfico de drogas, la extorsión y otros crímenes violentos. Según fuentes oficiales, la investigación reveló que Hurtado había estado involucrado en la organización, lo que intensificó las acciones de las autoridades federales para su arresto.

Además de su presunta vinculación con esta red criminal, Hurtado-Cariaco estaba siendo investigado por otros delitos relacionados con la inmigración ilegal. En este contexto, el ICE lo detuvo en un control de tráfico rutinario en el condado de Sarpy, donde el inmigrante venezolano residía. Aunque al principio cooperó con los oficiales, la situación rápidamente se tornó violenta.

¿Cómo fue la presunta agresión del venezolano al agente del ICE?

La detención de Hurtado-Cariaco no transcurrió de forma tranquila. Durante el control de tráfico, el hombre inicialmente obedeció a las órdenes de los oficiales y salió del vehículo con las manos levantadas, una señal de sumisión. Sin embargo, cuando dos agentes intentaron esposarlo, el inmigrante se resistió violentamente. En un acto inesperado, lanzó a uno de los oficiales por los aires, lo que provocó que el agente cayera al suelo y se golpeara la cabeza y el codo contra el pavimento.

La agresión no terminó ahí. Según el informe oficial, Hurtado-Cariaco se posicionó sobre el agente caído y trató de estrangularlo mientras otro oficial intervenía para detener la acción. Esta violenta resistencia aumentó la gravedad de los cargos contra él, ya que los oficiales no solo tuvieron que hacer frente a la agresión física, sino también a la posibilidad de que la vida del agente estuviera en peligro.

¿Qué delitos le impusieron al venezolano?

Gabriel Hurtado-Cariaco enfrenta serias acusaciones tras su arresto. Las autoridades federales le han imputado varios cargos, entre ellos intento de asesinato de un oficial federal y agresión a un oficial federal con lesiones corporales. Si es declarado culpable de estos delitos, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión, así como una multa de hasta 250,000 dólares. Además, en caso de ser condenado, también podría enfrentar tres años de libertad supervisada después de cumplir su pena.

Este caso ha generado reacciones contundentes de las autoridades, quienes han dejado claro que no tolerarán la violencia contra los agentes federales. La fiscal general Pamela Bondi destacó que el Departamento de Justicia no aceptará actos de violencia letal contra oficiales del orden público. Por su parte, el fiscal federal adjunto Todd Blanche subrayó que este tipo de agresiones no quedará impune, resaltando el compromiso de las autoridades con la seguridad de sus agentes y con el cumplimiento de la ley.