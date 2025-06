Mellizas venezolanas de 12 años conquistan Estados Unidos con un exitoso negocio gastronómico: "Trabajo 100% para mis hijas"

Las mellizas, Alanna y Arantza Urbina Ruiz son ejemplo de esfuerzo y superación para la comunidad latina en Estados Unidos. Nacidas en Venezuela y con tan solo 12 años, dirigen un exitoso negocio de los famosos carritos de comida en Miami, Florida. Desde los exiquisitos Hot-Dogs, hasta un puesto de gyros, las hermanas cumplen con su sueño de dirigir su propia empresa con la que buscan ayudar a más inmigrantes a emprender.

Las adolescentes cuentan con el apoyo total de sus padres, quienes le hicieron prometer no descuidar sus estudios. Su madre, Manddy Ruiz, también de nacionalidad venezolana, incluso renunció a su empleo para trabajar con sus hijas. En una entrevista para Univisión declaró que ahora "trabaja 100% para ellas". Mientras las jóvenes van a la escuela, es Ruiz quien dirige el negocio hasta que ellas regresen, en la tarde.

¿Cómo las mellizas venezolanas iniciaron su emprendimiento?

Durante las vacaciones de invierno del 2023, Alanna y Arantza fantaseaban con la idea de tener su propio carrito de comidas. Lejos de quedarse con las ideas tradicionales, ellas buscaban innovar, mezclando distintos sabores en nuevos platos. Al comentarles a sus padres su idea, ellos impusieron una condición: debían obtener los primeros puestos en su colegio, aunque, reveló Manddy en la entrevista, fueron escépticos a qué sucediera.

Grande fue su sorpresa cuando, al finalizar el año escolar, les llegó la notificación de que sus hijas ingresaron al cuadro de honor. "Uy, ok, ahora sí me toca comprar el carrito", confesó entre risas. Al hablar con su esposo, pensaban que se trataba de una idea fugaz de las hermanas que no se desarrollaría, y felizmente se equivocaron.

Un año después, las emprendedoras ahora son dueñas de seis carritos con temáticas diferentes. El primero fue de hot-dogs y luego agregaron uno de arepas, otro de choripanes, otro de postres, uno de helados y hasta se aventuraron con la comida cetogénica. Incluso, ofrecen un servicio de catering para eventos especiales.

The Bad Dog fue el primer carrito de comidas que fundaron, y venden los famosos hot-dogs a sus comensales. Foto: IG/ lechicfoodcart

¿Cómo trabajan las mellizas venezolanas?

A pesar de sus cortos 12 años, las hermanas han reconocido sus fortalezas, a fin de aprovecharlas para mejorar el desarrollo de su negocio. Alanna es buena con los números, y se apoya de su padre, quien también domina las matemáticas. Arantza es la creativa, por lo que se encarga del marketing y la gestión de redes sociales, apoyada por su mamá. En Instagram, ya cuentan con más de siete mil seguidores, quienes elogian su esfuerzo y sus ganas de emprender, aun estando lejos de su país.

La edad no les quita el enfoque, puesto que el dinero ganado por los carritos tiene dos objetivos. El primero es reinvertirlo en nuevas propuestas, innovadoras formas de disfrutar de la comida. El otro es su propio futuro, ya que cuentan con un fondo de ahorro universitario para ellas. Además, las hermanas cursan clases de marketing digital y mentalidad empresarial, con el enfoque de ayudar a más latinos a emprender en Estados Unidos.