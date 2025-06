Venezolanas triunfan en Estados Unidos con negocio que reinventa platos típicos: “No hay gente que no le guste la arepa”

Carolicious es el restaurante que fundaron dos inmigrantes venezolanas, Carolina García y Carolina Salinas, en Boston, Estados Unidos. Cuando llegaron hace 10 años, jamás pensaron que la comida de su país pudiera ser un éxito entre el público estadounidense. Hoy, son sinónimo de la cultura latina y del esfuerzo que los caracteriza.

Entre la innovación y el trabajo duro, “las Carolinas” lograron ganarse un lugar predilecto en el público de Boston, logrando abrir tres locales, dos en Somerville y uno en Cambridge, Massachusetts. Entre sus sedes, cuentan con una división gourmet, que promete llegar a más público con nuevas innovaciones por descubrir.

¿Cómo inició Carolicious en Boston?

Cuando llegaron a Estados Unidos, decidieron emprender en un nuevo espacio para ellas. Pese a dirigir un negocio de grabados láser en Venezuela por más de 14 años, tomaron su arribo a tierras americanas como una oportunidad de empezar de cero, y así lo hicieron. Carolicious fue su primer intento de negocio y, afortunadamente para "Las Carolinas", fue un rotundo éxito.

"No hay gente que no le guste la arepa", dijeron en una entrevista para Voz de América. Y lo descubrieron gracias a que, tras fundar el negocio como uno de dulces y reinventarse para ofrecer este típico plato venezolano, sus clientes formaban colas para comprarlas antes de que se acabaran. Ellas lo califican como una bendición y desde ahí no dejaron de crecer.

En el 2019 lograron aperturar su primer local. Aprovechando el nuevo espacio, Salinas y García implementaron el pabellón a su carta de pedidos. Este también es un plato típico que incluye frijoles, arroz, carne desmenuzada y plátano. Pero no vendría solo, conociendo a su público decidieron agregarle pico de gallo y mezclarlo en un bowl, lo que solo contentó más a sus comensales. "Sabemos que el pabellón no lleva pico de gallo, pero nosotros le agregamos eso... y de verdad ha conquistado todos los paladares" declaró Carolina García.

Las Carolinas se llaman así mismas "El dúo dinámico", ya que vienen emprendiendo juntas desde el año 2014, desde su natal Venezuela. Foto: FB: Carolicious

Los desafíos de "Las Carolinas"

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Carolicious tuvo que lidiar, como miles de restaurantes de todo el mundo, con la pandemia del COVID-19 en el 2020. Pese a las restricciones, "Las Carolinas" mantuvieron a sus comensales fieles con reservas de 1 hora y media para comer en el local. Además, aprovecharon la oportunidad para mejorar su sistema de delivery y posicionarse mejor en redes sociales, lo que les permitió llegar a más lugares.

Ahora, su menú es aún más grande, ofreciendo distintas variedades de las clásicas arepas para todos los gustos. Incluso, cuentan con opciones veganas para que sus comensales no tengan limitaciones al degustar la comida venezolana. Asimismo, ofrecen el servicio de catering para eventos, incluidos un torneo deportivo de pádel y una reunión en el Centro Natural de Boston, sus últimos dos trabajos.

Finalmente, Carolicious reposa en las páginas de "Una arepa por el mundo" de Ximena Montilla. En este libro, se relatan historias de emprendedores venezolanos que, gracias a las arepas, han creado negocios exitosos en diversas partes del planeta. Ante ello, ellas comentan: "Estamos orgullosas de pertenecer a este selecto grupo que deja un testamento importante para esta Venezuela que se reinventa fuera de su país y está dejando en alto su nombre. Estamos en todas partes, el libro así lo demuestra."