Pasaron casi dos décadas desde que Juan Manuel Leiva desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Reus, España. La Policía Nacional, junto con los Mossos d'Esquadra, resolvieron el asesinato cometido en 2004, que estaba a punto de prescribir por falta de pruebas, siendo uno de los casos más enigmáticos en el país ibérico.

El descubrimiento se dio por medio de una confesión, que permitió localizar el cuerpo enterrado en una finca de Riudecols. De acuerdo con la policía de dicho país, se obtuvo la detención de su expareja como sospechosa del crimen.

Policía española resuelve un crimen cometido hace 20 años

La investigación se remonta a septiembre de 2004, cuando la familia de la víctima denunció su desaparición ante la Policía española, luego de que Juan Manuel Leiva saliera de su domicilio y no volviera a dar señales de vida.

Jessica, hija de la víctima, tenía 17 años en ese entonces, sospechó que algo no cuadraba y culpaba a la exnovia de su padre. "Jamás de los jamases me creí lo de que se había ido", aseguró al diario El País. "Siempre lo creí así, pero no había manera de demostrarlo”, añadió.

A tres meses de que el caso prescribiera, la Policía reveló que se trató de un asesinato. El primer caso de la investigación del caso es en septiembre de 2004, cuando la hermana de Juan Manuel Leiva acudió a la comisaría de la Policía Nacional en Reus.

“No se sabía qué había pasado. No había cuerpo, ni había nada, y los autores dejaron indicios para hacer creer que se había marchado”, explica el subinspector Moreno, de la Policía Nacional.

Juan Manuel Leiva fue asesinado en 2004 y su caso permaneció en misterio durante casi una década. Foto: Jessica Dylan/Facebook

Durante las pesquisas, los agentes encontraron su furgoneta aparcada en la estación de Renfe de Tarragona y alguien realizó llamadas haciéndose pasar por Juan Manuel, dando a entender que estaba en Francia. Tras un caso sin salida, los policías se quedaron sin pistas que seguir.

Todo cambió en 2021, cuando una mujer compró una finca en Riudecols, Tarragona, y se topó con una bolsa. Dentro se encontraban restos humanos, atados de pies y manos, junto a prendas destrozadas.

Aunque al inicio no se consideró una muerte violenta, no hubo forma de identificar a la víctima. Ni las pruebas antropológicas ni las bases de datos de ADN daban resultados. Fue gracias a una revisión de casos antiguos que se recogieron muestras de ADN de una de las hijas de Juan Manuel.

¿Cómo la policía española hiló el caso de Juan Manuel con el del cuerpo encontrado?

Todo inicia en febrero de 2024, cuando la hermana de Juan Manuel acudió a la comisaría de los Mossos. "Nos explica que una persona hace unos meses que le dijo que quien había matado a su hermano había sido su expareja y el novio que tenía”, relata el inspector de Mossos.

La mujer señaló que la persona que le reveló la información lo hacía porque el novio de la mujer había fallecido, el cual fue en 2022. Según fuentes policiales, el hombre contaba con un perfil violento y con antecedentes por tentativa de homicidio.

Los asesinos enterraron el cuerpo de Juan Manuel Leiva, a 700 metros de la casa en la que vivían su expareja y el novio ya fallecido. Según fuentes locales, los forenses detectaron lesiones en el húmero y costillas. La investigación apunta a que lo mataron con un arma blanca.

¿Por qué? “No lo sé”, dice su hija Jessica. Agentes y familiares de la víctima apuntan a una mala relación después de la separación de Juan Manuel y su ex, con una hija en común.