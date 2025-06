Venezolano en España genera debate tras revelar como solicitó asilo en 30 días: “No me contestaban”

Conseguir asilo en España no siempre es un proceso rápido ni sencillo. Miles de extranjeros enfrentan largas listas de espera, desafíos burocráticos y silencios administrativos. En las redes sociales, un influencer venezolano ha captado la atención los cibernautas al demostrar que, con la información adecuada, todo puede cambiar en unos pocos días.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según el TikTok del joven venezolano, estuvo llamando durante mucho tiempo al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid para solicitar el certificado de asilo. Sin embargo, el contestador siempre saltaba, pero una sugerencia de su amiga cambiaría su vida por completo. El hecho desató una ola de comentarios en la red social china.

¿Cuál fue el consejo que obtuvo para solicitar el asilo en España?

El 20 de octubre de 2023, el joven, de nombre Eulice, llamó a la institución encargada del trámite de asilo desde la ciudad de Barcelona, la respuesta que le dieron fue sumamente sorprendente.

A los pocos minutos de explicar su situación y sus intenciones de quedarse en el país ibérico, ese mismo día, le concedieron fecha para iniciar el trámite de asilo español, precisamente el 26 de octubre, de forma presencial en Barcelona.

Según relata el joven, al principio, sus amigos le advirtieron que tenga más cuidado, ya que era poco usual esa rapidez, "todos me decían como que, pero no, los sábados no atiende la policía. Cuidado, que no sé qué. Yo dije, bueno, no pierdo nada, yo voy a ir a Barcelona", declaró.

¿Cómo fue el proceso de asilo español para el joven venezolano?

Una vez obtenido la cita, el joven extranjero decidió acudir a Barcelona en autobús, un día antes de la cita, con la intención de no tener ningún problema y obtener el asilo por el Gobierno de España.

Según declaró el joven, la cita fue pactada a las 9 de la mañana y fue el primero en entrar ese día, de la mano de un policía que, de acuerdo con sus declaraciones, fue amable con él.

Una vez adentro, y con la persona encargada de darle el permiso de asilo, le hizo unas preguntas que sorprendieron al influencer:

"El agente fue muy amable, pues me hizo como dos preguntas, que por qué escogí España y que de dónde había sacado el dinero para venirme. No duré ni quince minutos”, explica.