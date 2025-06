España se ha convertido en un destino llamativo para miles de migrantes, la mayoría de Latinoamérica, quienes gracias al idioma compartido, las oportunidades de empleo en distintos sectores como hostelería o turismo son amplias. Sin embargo, Evelyn, una joven colombiana, ha despertado debates en Tiktok para quienes deseen migrar a España.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La joven latina de 25 años se volvió explicó en Tiktok tras explicar las expectativas laborales de quienes deseen migrar a España en búsqueda de una nueva vida. Su testimonio se volvió viral en la red social china, con la que conectó con distintos cibernautas.

"Uno tiene que buscar un mejor futuro en España de otras maneras"

Evelyn llegó a la ciudad española de Valencia con una maleta llena de ilusiones, así como su título como psicóloga. Por medio de su cuenta de TikTok, @unapaisaenespana, la joven relató que no todo es tan sencillo como algunos imaginan. "Aquí si hay trabajo, solamente que no en lo que queremos", sentenció.

Mientras Evelyn camina por las calles de España, desmintió el mito de que en el país europeo no hay oportunidades. "Que en España no hay trabajo, que en España no hay pisos, que en España está muy difícil todo… claro, porque queremos venir acá a imponer lo que nosotros queremos".

Para la joven colombiana, no se trata de buscar el trabajo perfecto, nada más llegar a España, sino de adaptarse y trabajar en lo que toque mientras llega algo mejor.

"Queremos trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a tres de la tarde, queremos un pago de 2.000 euros y adicional a eso vivir en un piso completo en el primer momento en el que llegamos. Así no es: uno tiene que llegar aquí a buscar un mejor futuro de otras maneras", acotó la joven.

Lo importante, para la mujer sudamericana, es empezar a dejar de quejarse y actuar. "Estamos muy acostumbrados a la queja y a decir 'no hay' porque simplemente no salimos a buscar", sostiene. "Me tocó hacer esto, lo hago. Me tocó trabajar en el campo, lo hago. Me tocó cuidar ancianos, lo hago".

Testimonio de joven colombiana se vuelve viral en TikTok

El mensaje se volvió viral en TikTok, generando miles de reacciones entre los cibernautas de la red social china. En un mensaje que alcanzó más de medio millón de reproducciones.

Los mensajes en la caja de comentarios fue que en ciertos empleos existe precariedad o incluso explotación laboral. Sin embargo, distintos inmigrantes e incluso españoles concuerdan con su visión de emigrar.

Uno de los internautas respondió el video de Evelyn con: "Hoy en día todo el mundo quiere 2.000 euros y piso". A lo que la joven contestó con contundencia: "Uno viene a salir adelante y también a apoyar a este hermoso país que nos abre las puertas y nos acoge".