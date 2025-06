Mujer muere y 11 personas quedan heridas tras caída de globo aerostático en Brasil: víctima habría estado embarazada

Un accidente de globo aerostático en Brasil terminó en tragedia la mañana del domingo 15 de junio en Capela do Alto, São Paulo. El vehículo, que transportaba a 33 personas, se estrelló en el barrio Distrito do Porto y dejó una mujer muerta y once personas heridas. La víctima fue identificada como Juliana Alves Prado Pereira, joven de 27 años que celebraba el Día de los Enamorados con su esposo.

El piloto, Fabio Salvador Pereira, fue arrestado por homicidio agravado y operar un vuelo ilegal. Según la Policía Militar de São Paulo, el globo carecía de documentación adecuada y la empresa responsable, Aventurar, ya había sido clausurada por irregularidades.

Piloto es detenido por homicidio agravado tras operar vuelo sin licencia válida

Fabio Salvador Pereira, el piloto del globo accidentado, solo contaba con una licencia para vuelos privados, según confirmó la Policía Civil. Durante su declaración, alegó que una ráfaga de viento provocó el accidente, pero las autoridades sospechan de negligencia. "Todo piloto debe monitorear las condiciones climáticas antes de despegar", señaló un portavoz de la Confederación Brasileña de Aerostación.

La empresa Aventurar, vinculada al vuelo, operaba de manera clandestina. Investigaciones revelaron que había sido clausurada anteriormente y reabierta bajo otro CNPJ. El CENIPA (Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos) analiza las causas técnicas del siniestro, mientras el piloto enfrenta cargos por homicidio agravado.

Juliana Alves, la víctima fatal del accidente de globo en Capela do Alto

Juliana Alves Prado Pereira, psicóloga de 27 años y natural de Pouso Alegre (MG), perdió la vida en el accidente. Viajaba con su esposo, Leandro de Aquino Pereira, para celebrar el Día de los Enamorados en Brasil. Recién casada, Juliana trabajaba en reclutamiento y selección, y en sus redes sociales se describía como una persona alegre y dedicada.

Las autoridades sospechan que Juliana podría estar embarazada al momento del accidente, por lo que solicitaron pruebas adicionales. Su muerte conmocionó a la comunidad de Capela do Alto, donde el globo se estrelló tras despegar de Boituva, ciudad conocida por su tradición en vuelos aerostáticos.