Un grave accidente con un dispositivo de realidad virtual ha encendido las alarmas sobre los riesgos tecnológicos en el hogar. En León, España, Ángel Miranda, de 23 años, sufrió quemaduras tras la explosión de unas gafas Meta Quest 3S mientras jugaba.

El hecho ocurrió el 23 de mayo y es considerado el primer incidente conocido en España relacionado con este modelo de gafas de realidad virtual de Meta. El joven denunció falta de asistencia de la compañía y planea llevar el caso a los tribunales.

El dispositivo estalló a los pocos minutos de uso

Ángel llevaba solo media hora inmerso en un videojuego cuando el visor comenzó a sobrecalentarse de forma inusual. En su tercer día de uso, las gafas Meta Quest estallaron entre sus manos, liberando llamas y una gran cantidad de humo tóxico, proveniente de la batería de litio.

“Si no me las llego a quitar a tiempo, me quedo ciego”, relató al medio León Noticias. En un acto reflejo, arrojó el dispositivo por la ventana y trató de apagar el fuego con una manguera. El incendio se propagó rápidamente, generando un ambiente peligroso incluso para los vecinos.

El impacto lastimó el rostro del afectado. Foto: León Noticias

Quemaduras y heridas provocadas por la explosión

El joven fue atendido en un centro médico de León con quemaduras en ambas manos y el rostro. El parte clínico registró ampollas en la palma derecha, una herida abierta en la izquierda por un fragmento incrustado y enrojecimiento en la frente por el impacto de los restos del visor.

Nunca antes, aseguró, había estado expuesto a tal cantidad de humo tóxico. “Sentí un miedo real de quedarme ciego o de que se incendiara toda la casa”, declaró. La situación dejó secuelas físicas y emocionales, que lo mantienen en alerta ante lo que considera una amenaza para otros usuarios, sobre todo niños.

Meta no ha dado respuestas efectivas

Desde el día del incidente, Ángel ha intentado comunicarse con Meta, empresa responsable del dispositivo, sin obtener una solución concreta. Hasta el 27 de mayo, la compañía solo le ofreció respuestas formales y promesas de investigación, sin retirar el producto ni realizar un peritaje técnico.

“Se limitan a lamentar la situación. Nadie ha venido por las gafas, ni me han dado una solución”, aseguró el afectado. Por esta razón, ha iniciado gestiones legales a través de su aseguradora y evalúa denunciar a Meta ante los tribunales.

El joven pide que se implemente un sistema de control de seguridad más estricto en este tipo de productos tecnológicos. Para él, su caso debe ser tomado como precedente: “Esto le puede pasar a cualquiera”.