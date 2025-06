Donald Trump saca cara por Vladimir Putin en la G7: “Expulsar a Rusia del G8 fue un error muy grave”

El 'Grupo de los siete', más conocido como 'G7', es un foro político que reúne a líderes de siete de las economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de representación de la Unión Europea. Cada año, desde 1970, se reúnen para coordinar sobre temas globales. Este año, inició este lunes 16 de junio, en Canadá, y en la agenda destaca el conflicto entre Israel e Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania, las tensiones comerciales por los aranceles estadounidenses, entre otros.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha vuelto a participar tras la cumbre de 2018, en la que estuvo durante su primer gobierno. Aprovechó la oportunidad para traer a la mesa la ausencia de Rusia, país que fue expulsado en 2014, lo que marcó el cambio de nombre para el foro, que antes era denominado 'G8'. "Expulsaron a Rusia, lo cual afirmé que fue un error muy grave, aunque en ese entonces no estaba en la política", dijo ante la prensa.

Trump defiende a Rusia en la G7

“Creo que no se tendría una guerra en estos momentos si Rusia estuviera dentro, y no se tendría una guerra en estos momentos si Trump hubiera sido presidente hace cuatro años”, declaró el mandatario estadounidense. Además, señaló que el presidente ruso no quiere comunicarse con otros líderes porque se sintió insultado tras la expulsión de Rusia de la G8. “Putin me habla. No habla con nadie más”, comentó.

El presidente de Estados Unidos ha argumentado que tener a Vladimir Putin "en la mesa" habría facilitado el diálogo y evitado la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pese a su fuerte crítica, precisó que no buscaba una invitación para integrar a Rusia ahora.

"No digo que deba hacerlo ahora, eso es agua pasada, pero fue un grave error. Obama no lo quería. Y el líder de su país, el orgulloso líder de su país, no lo quería", dijo hacia Mark Carney, en referencia al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

La expulsión de Rusia de la G8

La expulsión de Rusia del G8 ocurrió en marzo de 2014 como respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú. Había sido anexada en 1997, en búsqueda de integrar a la Federación Rusa al foro tras el fin de la Guerra Fría, lo que llevó al cambio de nombre a G8. Cuando los líderes de los otros siete países miembros suspendieron la representación rusa en el grupo, volvió a denominarse G7.

Los líderes de la G8 aceptaron por unanimidad la salida de Rusia porque la anexión de Crimea fue considerada una violación grave del derecho internacional y de la soberanía territorial de Ucrania. El gobierno de Putin violó tratados internacionales como el Memorándum de Budapest, el Tratado de Amistad y Colaboración y el Tratado sobre la permanencia de la Flota del Mar Negro.

En ese entonces, Vladimir Putin negó acusaciones de que Rusia hubiera entregado armas y equipos militares a los separatistas en Ucrania y defendió que la anexión fue una decisión legítima tomada por los propios habitantes de Crimea mediante un referéndum que su gobierno consideró válido. Hasta hoy, el mandatario ruso rechaza las críticas internacionales sobre la legalidad de la anexión.

La postura de Trump en el conflicto entre Irán e Israel

Respecto al actual conflicto entre Israel e Irán, Trump señaló que Irán "no está ganando esta guerra" y ha defendido que ambas partes deben dialogar "antes de que sea demasiado tarde". No obstante, se negó a firmar una declaración conjunta del G/ que llamaba a una desescalada del conflicto.

"Creo que existe un consenso para la desescalada. Obviamente, lo que debemos hacer hoy es coordinarnos y ser claros sobre cómo lograrla", informó a la prensa Keir Starmer, primer ministro británico. La petición conjunta del G7 aún sigue en borrador y se espera la firma del mandatario estadounidense. Stefan Kornelius, protavoz de la delegación alemana, afirmó a la prensa que " al final, dependerá de la parte estadounidense decidir si vamos a tener una declaración del G7 sobre Oriente Próximo o no".