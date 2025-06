Regalo de cumpleaños para Trump: manifestantes preparan protesta 'No Kings'

En medio de la preparación del desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército estadounidense y para celebrar el cumpleaños número 79 del presidente Donald Trump, manifestantes organizan una protesta anti-Trump denominada 'No Kings'. Las expectativas de esta manifestación son que todos los ciudadanos de los 50 estados salgan a las calles para alzar su voz de protesta, y que sea una de las mayores movilizaciones desde la llegada de Trump a su segundo mandato.

Esta protesta se llevará a cabo tras una semana de manifestaciones que comenzaron en el estado de California debido a los cambios en las políticas migratorias del gobierno. Estas se intensificaron cuando Trump envió a la Guardia Nacional y a los marines a la ciudad de Los Ángeles.

Protesta anti-Trump 'No Kings'

El nombre 'No Kings' (No a los reyes) ha sido organizado por grupos que anteriormente habían formado parte de la manifestación 'Hands Off' (Manos fuera), que se desarrolló el 5 de abril. El mensaje principal de dicha manifestación fue que el presidente Trump representa una amenaza para la atención médica, la educación y el Seguro Social. Además, el nombre 'No Kings' se originó a partir del movimiento denominado 50501, cuyo significado es 50 estados, 50 protestas y un movimiento.

Se espera que cerca de 2.000 protestantes de todo el país se unan para alzar su voz en rechazo al autoritarismo, a la militarización de la democracia y a las nuevas políticas migratorias impuestas por el gobierno de Trump. Estados como Nueva York, Carolina del Norte, Illinois, Pensilvania y pequeñas comunidades han confirmado su participación en las manifestaciones. Sin embargo, Washington, la capital y sede del desfile militar, aún no ha confirmado su participación en las protestas.

¿Qué ha dicho el gobierno de Trump sobre la protesta 'No Kings'?

En una conferencia, se le preguntó a Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, si el gobierno de Trump permitiría protestas pacíficas alrededor del desfile militar. Leavitt calificó la pregunta de "estúpida" y afirmó que el presidente apoya las protestas pacíficas y está a favor de que los ciudadanos estadounidenses tengan el derecho de hacer oír su voz. Sin embargo, dejó claro que no apoya la violencia de ningún tipo ni la presencia de autoridades que busquen mantener el orden en la ciudad.

Además, el jueves, el presidente Trump se pronunció respecto a la protesta 'No Kings', enfatizando que él no se siente como un rey y que para que se aprueben sus propuestas, debe enfrentarse a un "infierno", refiriéndose al conflicto que tiene con la oposición demócrata.

