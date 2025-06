Influencer y su pareja compartieron último video antes de embarcar a vuelo fatal de Air India: "Muy felices"

El trágico accidente del vuelo AI171 de Air India dejó al mundo en shock, especialmente a los seguidores del influencer Jamie Ray Meek y su pareja Fiongal Greenlaw-Meek, quienes murieron en el desastre aéreo. La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner, despegó de Ahmedabad, India, rumbo a Londres, pero solo cinco minutos después de alcanzar la altura, se estrelló, acabando con la vida de más de 240 personas a bordo, incluyendo a la pareja de británicos. Sin embargo, antes de embarcar en ese vuelo fatal, los influencers compartieron un emotivo video en redes.

El video causó causado una profunda conmoción en sus seguidores, quienes no podían imaginar la tragedia que se avecinaba. Con una sonrisa en sus rostros, la pareja, que dedicó su vida al bienestar físico y espiritual a través de su compañía Wellness Foundry, grabó su última publicación, mostrando lo emocionados que estaban por regresar a su hogar tras un viaje soñado a India. Pero lo que parecía una despedida alegre se convirtió en un recuerdo doloroso e impactante para quienes los conocían.

La última publicación de los influencers que murieron en el avión

La última publicación de Jamie Ray Meek y Fiongal Greenlaw-Meek fue compartida justo antes de abordar el vuelo AI171. En el video, Fiongal se dirigió a sus seguidores desde el aeropuerto, anunciando que estaban a punto de tomar el vuelo de regreso a Londres: "Estamos en el aeropuerto, a punto de abordar. ¡Adiós India!".

El vuelo AI171 de Air India, un Boeing 787 que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres, se estrelló en una zona residencial. Foto: AFP

El video continuó con una conversación entre los dos, en la que Fiongal preguntó a su esposo Jamie: "¿Qué lección te llevás, Jamie?" A lo que él respondió con humor, diciendo: "Ya te lo he dicho muchas veces durante el viaje. La lección que me llevo es: 'No pierdas la paciencia con tu compañero de aura'". Al final del video, ambos se despidieron con una frase que ahora resuena con tristeza: "Regresando felices, muy felices y tranquilos a nuestro hogar". A los pocos minutos, el avión despegó, y la tragedia ocurrió casi de inmediato, dejando a sus seguidores sin palabras.

La pareja de influencers que compartió su despedida antes del fatal vuelo

Jamie Ray Meek y Fiongal Greenlaw-Meek fundaron Wellness Foundry, una empresa dedicada a promover el bienestar físico y espiritual a través de prácticas como yoga y tarot. Su empresa, que comenzó en 2018, creció rápidamente debido a su enfoque genuino y su creciente comunidad de seguidores, quienes valoraban sus enseñanzas sobre sanación y desarrollo personal.

En su sitio web, explicaban que Wellness Foundry nació como resultado de una experiencia personal transformadora. "Nuestra empresa es fruto de un profundo despertar espiritual provocado por una misteriosa enfermedad, buscando la sanación más allá de los métodos convencionales", mencionaban en su página.

Para ellos, India representaba una conexión espiritual importante, y su visita al país fue un sueño hecho realidad. Sin embargo, el destino les jugó una mala pasada, y solo minutos después de compartir su última publicación en redes sociales, la tragedia se desató con el accidente del vuelo AI171 de Air India, que se estrelló a tan solo cinco minutos del despegue.