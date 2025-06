Las autoridades indias han confirmado que el vuelo AI171 de Air India, un Boeing 787 que cubría la ruta entre Ahmedabad y Londres, se estrelló en una zona residencial a pocos minutos de despegar.

El vuelo de Air India, que se dirigía a su destino habitual, se estrelló durante la aproximación al aeropuerto. Se sabe que viajaban 230 pasajeros y 12 tripulantes. Los equipos de rescate continúan trabajando incansablemente para recuperar a las víctimas. Asimismo, reportaron que habría un sobreviviente y se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital.

¿Quién es el sobreviviente del vuelo AI171 de Air India?

Vishwash Kumar Ramesh, el presunto sobreviviente, se habría sentado en el siento 11A cuando el Boeing 787-8 se estrelló en un barrio residencial el jueves por la tarde, se está recuperando en el hospital, dijo a ANI News el Comisionado de Policía de Ahmedabad, GS Malik.

Canales de televisión indios emitieron imágenes en las que se ve a un hombre que, según los medios, es el superviviente del accidente del vuelo y apuntan a que se salvó al saltar del avión antes del siniestro.

Lo encontraron cojeando en la calle, en medio de la masacre que siguió al accidente del avión de pasajeros, poco después de su despegue del aeropuerto de Ahmedabad, según declaró al Hindustan Times desde el hospital.

¿Qué dijo el sobreviviente de la tragedia en la India?

“Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo”, declaró Vishwash, quien sufrió heridas en el pecho, los ojos y los pies, al Hindustan Times. Vishwash, de nacionalidad británica, había venido a la India a visitar a su familia y regresaba a Londres con su hermano, Ajay Kumar Ramesh

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había pedazos del avión a mi alrededor”, dijo el hombre de 40 años.

“Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

Mientras las familias de las víctimas continúan identificando a sus familiares, las autoridades aún no han confirmado las causas exactas de la tragedia. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para recuperar la mayor cantidad de cuerpos. El pasajero británico, que se identificó como uno de los pocos que logró salir con vida, describió el momento del impacto como "todo muy rápido". A pesar de la confusión y el pánico, logró encontrar una salida y escapar del avión en llamas.