Gavin Newsom desafía a JD Vance con fuertes comentarios en medio de protestas: "Los Ángeles no muerdan el anzuelo de Trump"

Gavin Newsom vs. JD Vance por protestas en Los Ángeles. | Composición LR

Gavin Newsom vs. JD Vance por protestas en Los Ángeles. | Composición LR

La tensión entre Gavin Newsom, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, escaló rápidamente en medio de las protestas en Los Ángeles. Después de que Vance le exigiera “hacer su trabajo”, Newsom respondió con un rotundo “Haz tu trabajo” en una serie de intercambios a través de redes sociales, criticando la intervención de la administración Trump en las manifestaciones. La disputa surge en el contexto de la militarización de la ciudad, con la presencia de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines enviados para sofocar las protestas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La polémica comenzó cuando Newsom condenó el envío de tropas federales a las calles de California, acusando al presidente Trump de abusar de su poder y de intentar generar caos con fines políticos. Las respuestas entre los dos políticos se han intensificado, mientras las manifestaciones, que inicialmente fueron pacíficas, se tornaron violentas, provocando un saldo de disturbios y arrestos en la ciudad.

El cruce de palabras entre Gavin Newsom y JD Vance en redes sociales

El enfrentamiento comenzó cuando Gavin Newsom, en un mensaje publicado en su cuenta de X, denunció lo que consideró un intento del presidente Trump de sobrepasar la autoridad estatal al intervenir en las protestas. En su publicación, Newsom advirtió que el pedido de Trump de arrestar a un gobernador en funciones era un paso alarmante hacia el autoritarismo. El vicepresidente Vance respondió rápidamente, exigiendo que Newsom “hiciera su trabajo”, a lo que el gobernador replicó con un firme reclamo: “Haz TU trabajo. No teníamos ningún problema hasta que Trump se involucró”. Además también mando un mensaje para sus seguidores en donde decía: “Los Ángeles no muerdan el anzuelo de Trump. Trump quiere el caos y ha instigado la violencia. Manténganse en paz. Manténganse concentrados. No le den la excusa que busca”

El cruce de comentarios continuó en las horas siguientes, con Newsom pidiendo a la administración Trump que retirara sus tropas y devolviera el control a las autoridades locales, mientras Vance defendía el uso de la fuerza para “restablecer el orden” y reafirmaba el compromiso de su gobierno con la seguridad y la ley.

Las protestas y el impacto de la militarización en Los Ángeles

Las manifestaciones en Los Ángeles, que comenzaron de forma pacífica, se vieron rápidamente empañadas por actos de violencia y vandalismo, como incendios de vehículos y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Estos disturbios fueron provocados por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, que generaron un aumento de redadas y deportaciones de inmigrantes. Ante la creciente violencia, el presidente Trump decidió enviar 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, lo que generó una fuerte reacción por parte del gobernador Newsom, quien calificó la intervención de ilegal e inconstitucional.

A pesar de los esfuerzos por parte del gobernador de calmar la situación, instando a los manifestantes a mantener la paz y no caer en las provocaciones de Trump, la tensión en las calles de Los Ángeles sigue siendo alta. Las protestas continúan reflejando un clima de división política y social, mientras ambos bandos se acusan mutuamente de avivar el caos y la violencia en la ciudad.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.