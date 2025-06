Redadas de ICE en San José: alcalde exige que la Policía se enfoque en delincuentes violentos en California

Las redadas de ICE en San José han vuelto a atraer atención pública después de una serie de arrestos ocurridos durante dos días consecutivos esta semana. El martes y miércoles, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llevaron a cabo operativos en diferentes puntos de la ciudad de South Bay, lo que desató la preocupación de varios sectores, incluyendo al alcalde de San José, quien exigió que los recursos policiales se concentren en la persecución de delincuentes violentos y no en inmigrantes no criminales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El operativo del martes tuvo lugar cerca de la intersección de Blossom Hill Road y Snell Avenue. El alcalde de San José, Matt Mahan, expresó su preocupación por el impacto de estas redadas en la comunidad, destacando que la Policía de San José no participa en tareas de control migratorio y que la ciudad debe centrarse en la seguridad pública, sin poner en riesgo la confianza de la comunidad inmigrante en las autoridades locales.

ICE arresta a inmigrantes por segundo día consecutivo en San José, California

El martes 3 de junio de 2025, agentes de ICE realizaron arrestos en la ciudad de San José, específicamente en el sur de la ciudad. El operativo, que tuvo lugar cerca de Blossom Hill y Snell, comenzó por la tarde y resultó en la detención de al menos cuatro personas, todas con órdenes judiciales de deportación no cumplidas. Estos arrestos son los últimos de una serie de operativos que se han intensificado en la región, lo que ha generado preocupación sobre el enfoque de las políticas migratorias de la administración actual.

A diferencia de otros operativos de ICE, este fue particularmente visible, ya que los agentes utilizaron mascarillas y arrestaron a los inmigrantes cuando llegaban a una cita programada en un centro de inmigración. Durante el operativo, se registraron protestas por parte de ciudadanos locales y grupos de derechos humanos que expresaron su desaprobación por la medida, solicitando el cese de estas prácticas que, según ellos, afectan a las familias y comunidades inmigrantes.

El impacto de las redadas de ICE en las comunidades inmigrantes de California

Las redadas de ICE tienen un impacto directo en las comunidades inmigrantes de California, especialmente en áreas como el sur de San José, donde una gran parte de la población es de origen latino. Los arrestos de inmigrantes no criminales, como los realizados en estos operativos, generan un clima de temor y desconfianza, lo que afecta la interacción de los inmigrantes con las autoridades locales. La presencia de ICE también fomenta una sensación de inseguridad en la comunidad, ya que muchas personas temen ser detenidas y deportadas sin previo aviso

El alcalde de San José, Matt Mahan, se mostró firme en su postura contra el enfoque de ICE, destacando que la Policía de San José no debe involucrarse en tareas de control migratorio. "Nuestro trabajo es garantizar la seguridad pública y mantener a los residentes de San José seguros", afirmó Mahan. "Las redadas de ICE no ayudan a lograr eso, y es por eso que le pedimos al Gobierno Federal que se enfoque en los delincuentes violentos, no en las familias que contribuyen positivamente a nuestra ciudad".

Este tipo de redadas también incrementa la presión sobre las familias inmigrantes, muchas de las cuales dependen de las oportunidades laborales y educativas en la región. Las tensiones generadas por estos operativos contribuyen a la polarización de la sociedad californiana, con ciudadanos que se dividen entre el apoyo a la seguridad fronteriza y aquellos que defienden los derechos de los inmigrantes.

¿Cómo las redadas de ICE afectan las políticas migratorias en Estados Unidos?

Las redadas de ICE en San José se inscriben dentro de una serie de acciones de control migratorio que reflejan la política de la administración federal de centrarse en la deportación de inmigrantes sin estatus legal, incluso si no tienen antecedentes penales. A nivel nacional, estas redadas se han convertido en una de las tácticas más visibles del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración, y han generado un debate sobre la efectividad de estas políticas en términos de seguridad pública y derechos humanos.

En San José, las redadas han puesto de relieve las tensiones entre las autoridades locales y el gobierno federal, con el alcalde Mahan reiterando que las políticas migratorias no deben poner en riesgo la seguridad de las comunidades locales. Si bien la ley de inmigración de Estados Unidos establece que ICE tiene la autoridad para llevar a cabo arrestos en todo el país, los líderes locales han instado al gobierno a centrarse en delincuentes violentos y no en aquellos que no representan una amenaza para la seguridad pública.

Este enfoque también ha llevado a un aumento de las protestas y manifestaciones en contra de las políticas de ICE, como las que se vieron durante los operativos en San José. Grupos de derechos civiles han argumentado que estas redadas son ineficaces y dañinas, ya que no abordan los problemas fundamentales de la inmigración y contribuyen a la creación de una atmósfera de miedo entre las comunidades más vulnerables.