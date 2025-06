El presidente Donald Trump ha emitido una proclamación que establece restricciones significativas a la entrada de ciudadanos de 19 países a Estados Unidos, tanto para fines de inmigración como de no inmigración. Esta medida, fundamentada en preocupaciones de seguridad nacional y el interés público, marca una extensión de las políticas migratorias implementadas durante su primera administración.

La decisión presidencial se sustenta en una evaluación que identifica a estas naciones con deficiencias en sus procesos de verificación y compartición de información. El gobierno de Estados Unidos argumenta que estas insuficiencias comprometen la capacidad de evaluar los riesgos que ciertos individuos podrían representar para la seguridad o los intereses nacionales, incluyendo intenciones terroristas o la explotación de las leyes de inmigración.

Lista de países a los que Trump suspendió parcialmente la entrada a Estados Unidos

La proclamación presidencial detalla una suspensión parcial de la entrada a Estados Unidos para los nacionales de siete países específicos. Estas restricciones se aplican tanto a inmigrantes como a no inmigrantes que buscan visas de visitante (B-1/B-2), estudiante (F), vocacional (M) y de intercambio (J). Además, los oficiales consulares tienen la facultad de reducir la validez de otras visas de no inmigrante expedidas a ciudadanos de estas naciones, según lo permita la legislación vigente.

Los países sujetos a esta suspensión parcial son:

Burundi: Se menciona una tasa de sobreestadía del 15.35% para visas B-1/B-2 y del 17.52% para visas F, M y J, según el Informe de Sobreestadía del Año Fiscal 2023.

Cuba: Clasificado como estado patrocinador del terrorismo, se indica que el gobierno cubano no colabora ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos . Además, se señala que históricamente ha rehusado aceptar el retorno de sus ciudadanos que son objeto de deportación. La tasa de sobreestadía para visas B-1/B-2 es del 7.69% y del 18.75% para visas F, M y J.

Laos: El informe de sobreestadía registra una tasa del 34.77% para visas B-1/B-2 y del 6.49% para visas F, M y J. También se afirma que Laos ha incumplido históricamente la recepción de sus nacionales deportables.

Sierra Leona: Presenta una tasa de sobreestadía del 15.43% para visas B-1/B-2 y del 35.83% para visas F, M y J. Se indica un historial de incumplimiento en la aceptación de sus ciudadanos sujetos a deportación.

Togo: El informe de sobreestadía muestra una tasa del 19.03% para visas B-1/B-2 y del 35.05% para visas F, M y J.

Turkmenistán: Registra una tasa de sobreestadía del 15.35% para visas B-1/B-2 y del 21.74% para visas F, M y J.

Registra una tasa de sobreestadía del 15.35% para visas B-1/B-2 y del 21.74% para visas F, M y J. Venezuela: Se señala una carencia de una autoridad central competente o cooperativa para la expedición de pasaportes o documentos civiles, y una falta de medidas adecuadas de verificación. Además, se indica que históricamente ha rehusado aceptar el retorno de sus nacionales sujetos a deportación. La tasa de sobreestadía para visas B-1/B-2 es del 9.83%.

Países con suspensión total de ingreso a Estados Unidos

La proclamación del presidente Donald Trump también impone una suspensión total a la entrada de nacionales de doce países. Estas naciones, según la administración, presentan deficiencias más críticas en sus capacidades de verificación y compartición de información, o representan riesgos significativos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública. La restricción abarca tanto a los inmigrantes como a los no inmigrantes.

Los países con suspensión total son:

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

En el caso de Haití, la proclamación menciona que cientos de miles de inmigrantes indocumentados haitianos ingresaron a Estados Unidos durante la administración Biden, lo que, según el texto, genera riesgos de aumento de tasas de sobreestadía y establecimiento de redes criminales. Para Irán, se le identifica como estado patrocinador del terrorismo, con fallas recurrentes en la cooperación para identificar riesgos de seguridad.

Justificaciones y excepciones a las restricciones migratorias

La decisión del presidente Donald Trump se fundamenta en la necesidad de proteger la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos y sus ciudadanos. La proclamación subraya que la entrada sin restricciones de personas de estas naciones sería perjudicial. Se argumenta que las deficiencias en los protocolos de verificación y compartición de información de los gobiernos extranjeros impiden la capacidad de Washington para detectar a individuos que podrían cometer o apoyar actos de terrorismo, o que representan una amenaza para la seguridad. La administración ha revisado las recomendaciones de los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional, entre otros, considerando factores como la capacidad de verificación de cada país, sus políticas de intercambio de información y la presencia de actividades terroristas.

No obstante, la proclamación contempla excepciones. No afecta a residentes legales permanentes, a nacionales de doble nacionalidad que viajan con pasaporte de un país no designado, ni a poseedores de ciertas visas diplomáticas o de organizaciones internacionales. También se establecen excepciones para atletas que participen en eventos deportivos importantes, ciertas visas de inmigrante para familiares directos (con evidencia clara de identidad y parentesco), adopciones, visas especiales para afganos y empleados del gobierno estadounidense, y visas de inmigrante para minorías étnicas y religiosas perseguidas en Irán. El Secretario de Estado, en consulta con otras agencias, deberá evaluar periódicamente si las suspensiones deben continuar, finalizarse, modificarse o complementarse, y se comprometerá con los países afectados para mejorar sus protocolos de seguridad.