Ucrania sorprendió al Kremlin con una ofensiva contra infraestructuras en territorio ruso. La 'Operación Telaraña' impactó bases militares desde Siberia hasta el Ártico, afectando seriamente la capacidad aérea del país que dirige Vladímir Putin. Volodímir Zelensky celebró mediante un mensaje por Telegram. "Un año, seis meses y nueve días desde el inicio de la planificación hasta la ejecución efectiva. Nuestra operación de mayor alcance hasta la fecha", detalló.

Con un total de 41 aviones dañados, entre ellos modelos como el A-50, el Tu-95 y el Tu-22M3, el ataque ucraniano marca un antes y un después en el conflicto que ya suma más de tres años. La operación fue desarrollada en secreto por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), en coordinación directa con la presidencia.

Ucrania golpea bases militares en Rusia con drones infiltrados

La operación comenzó a gestarse hace más de un año y medio, según confirmaron fuentes del SBU a medios internacionales. Los drones ucranianos se introdujeron de forma clandestina a través de camiones camuflados que se infiltraron en suelo ruso. Luego, desde cabañas móviles escondidas en áreas boscosas.

Los dispositivos fueron lanzados con coordenadas precisas hacia instalaciones militares en Irkutsk, Murmansk, Ivánovo y Riazán. El resultado dejó en evidencia las vulnerabilidades de las defensas antiaéreas rusas. Pese a la magnitud del daño, Moscú evitó detallar el alcance real de las pérdidas, aunque algunos medios locales ya reconocen "daños materiales considerables".

Drones ucranianos atacaron base en Siberia sin ser detectados

La reacción del gobierno de Putin fue moderada en lo público, pero los canales de comunicación militares rusos como FighterBomber no ocultaron su preocupación. En un mensaje publicado horas después del ataque, se leía: "Los drones volaron tan bajo que nuestras defensas no pudieron detectarlos a tiempo. No se trató de una incursión simple, sino de una operación coordinada de alto nivel".

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, admitió el primer ataque de estas características en una base militar en Siberia. Aunque aseguró que no hubo víctimas, reflejó el desconcierto del aparato estatal. "Este tipo de ofensiva interna cambia las reglas del juego. Rusia deberá revisar su estrategia de defensa territorial", opinó el analista militar Andréi Kozlov, entrevistado por una cadena europea.

Volodímir Zelensky: "Esta operación demuestra que Ucrania puede defenderse"

Volodímir Zelensky busca reposicionar a Ucrania en la negociación internacional mientras se acerca la esperada cumbre en Estambul, donde se debatirá una posible hoja de ruta hacia el cese de hostilidades. "Esta operación demuestra que Ucrania puede defenderse y responder con inteligencia y precisión", afirmó. Añadió que su país no renunciará a ninguna de sus regiones ni aceptará una paz impuesta por la fuerza.

La acción se produce pocos días antes del reinicio del diálogo con Rusia y cuando EE. UU., bajo la administración de Donald Trump, evalúa nuevas condiciones para su apoyo militar a Kiev. Con esto, Ucrania busca equilibrar el terreno antes de las conversaciones diplomáticas. "Esta no es una provocación, es un acto de soberanía frente a un invasor", enfatizó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov.