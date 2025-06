Mediante sus redes sociales, la opositora venezolana María Corina Machado se pronunció acerca de un memorándum del FBI que vincula al régimen de Nicolás Maduro con el grumo criminal Tren de Aragua. "Hoy, cualquier empresa que opere en Venezuela está obligada a asociarse no solo con un dictador, sino con el jefe de una red criminal: Maduro dirige tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Hoy no hay estado de derecho. No hay transparencia. No hay libre mercado. Solo miedo y corrupción", escribió en X.

También destacó el respaldo del presidente Donald Trump a la libertad y la democracia en Venezuela, evidenciado en la reciente revocación de la licencia petrolera a la empresa Chevron en el país, medida que entró en vigor esta semana. "Es una decisión inteligente y estratégica. Protege los intereses de Estados Unidos, sin darle ni un centavo más a la dictadura de Maduro para financiar su represión y terror, y a los carteles narcotraficantes", precisó Machado.

¿Cuál es el papel del Tren de Aragua en la estructura de poder chavista?

Recientes informes del FBI advierten sobre el avance del Tren de Aragua en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. Esta organización criminal, nacida en cárceles venezolanas, opera con impunidad y se dedica a extorsión, tráfico de personas y drogas. "Su crecimiento no es casual, responde a una lógica de exportación del caos promovida por Caracas", afirmó un agente del Buró citado por The New York Times.

María Corina Machado insistió en que el grupo delictivo actúa con apoyo directo del alto mando político-militar venezolano. "No podrían moverse sin protección institucional. Maduro les da cobertura y financiamiento a cambio de control territorial y represión", denunció.

¿Qué relación hay entre el Cartel de los Soles y el régimen?

El Cartel de los Soles, una supuesta organización narcotraficante integrada por altos funcionarios militares venezolanos, fue vinculado por diversos organismos internacionales al tráfico de cocaína hacia EE. UU. y Europa. Según documentos filtrados por exoficiales del régimen, esta red sería coordinada desde el propio Palacio de Miraflores, bajo la supervisión de Maduro y de figuras del chavismo.

Machado fue enfática: "El Cartel de los Soles no es un mito. Es una estructura criminal con generales, ministros y diplomáticos que usan el Estado como fachada". A esta acusación se suman testimonios de desertores que confirman el uso de aviones oficiales para transportar cargamentos de droga. La reciente inclusión de oficiales venezolanos en listas del Departamento del Tesoro norteamericano intensificó el cerco sobre el régimen.

¿Cómo reaccionó Estados Unidos tras las denuncias y el revés petrolero?

La administración de Donald Trump revocó la licencia que permitía a la empresa petrolera Chevron operar en Venezuela. Esta medida representa un golpe directo a las finanzas del régimen. "La dictadura usa el dinero del petróleo para alimentar su maquinaria criminal", expresó Machado en redes sociales, tras agradecer personalmente a Trump por "su compromiso con la libertad de Venezuela".

El Departamento de Estado manifestó su preocupación por los vínculos criminales del régimen y no descarta nuevas sanciones. En paralelo, la presencia del Tren de Aragua en territorio estadounidense generó un debate interno sobre seguridad nacional. "No podemos permitir que el crimen organizado bolivariano eche raíces en nuestras comunidades", declaró un senador republicano.