Elon Musk niega consumo de drogas y critica a The New York Times por difundir información falsa: "¿Ganó un Premio Pulitzer?"

Elon Musk niega acusaciones de The New York Times. | Composición LR

El empresario Elon Musk se manifestó tras un reportaje de The New York Times que lo acusaba de consumir drogas, basado en testimonios y documentos. La publicación generó gran repercusión en medios y redes sociales. Musk negó rotundamente las acusaciones y afirmó que NYT es un medio que se encarga de distorsionar la información para crear una narrativa sensacionalista. Ante la pregunta de un periodista sobre el tema, Musk respondió cuestionando la credibilidad del medio, recordando que ganó un Premio Pulitzer por información falsa sobre el Rusiagate, y evitó profundizar en la discusión.

La disputa entre Musk y The New York Times pone sobre la mesa temas como la responsabilidad de los medios al investigar figuras públicas y los límites entre la información legítima y la invasión a la privacidad. Mientras tanto, seguidores y críticos del empresario debaten la veracidad del artículo y las implicaciones para la imagen de uno de los hombres más influyentes del mundo tecnológico.

El polémico artículo de The New York Times

The New York Times publicó un reportaje en el que afirma que Elon Musk consumió drogas durante una entrevista, basándose en testimonios cercanos y documentos que evidenciarían este consumo. La noticia generó gran impacto debido a la relevancia pública de Musk y su influencia en tecnología y exploración espacial.

El medio señala que, durante las elecciones del año pasado, en las que Musk apoyó la campaña de Trump, su consumo de drogas fue mucho más intenso de lo conocido. Según fuentes anónimas, el uso no era ocasional e incluía éxtasis, hongos psicodélicos, estimulantes como Adderall y grandes dosis de ketamina, lo que habría afectado su salud. No está claro si este consumo continuó tras asumir el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La respuesta de Musk a The New York Times

Elon Musk rechazó públicamente las afirmaciones del artículo, calificándolas de falsas y tendenciosas. En sus declaraciones, el empresario señaló que The New York Times manipuló datos para crear una historia que no corresponde con la realidad. Además, criticó la metodología utilizada por el medio y defendió su reputación personal y profesional.

Esta controversia ha provocado un debate sobre la ética en el periodismo y la influencia que tienen los medios en la percepción pública. Mientras algunos defienden la labor investigativa del diario, otros cuestionan la objetividad del reportaje y la necesidad de preservar la privacidad, incluso en figuras de alto perfil