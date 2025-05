Bill Gates y Elon Musk lanzan preocupante predicción sobre el futuro del planeta: será una crisis sin precedentes

Bill Gates y Elon Musk levantaron una alerta. Ambos hablan de un posible apagón global, algo que podría pasar por la demanda de energía y lo poco robustas que son nuestras redes eléctricas. Estos dos empresarios, conocidos por su trabajo en innovación, están de acuerdo en que la infraestructura actual no está lista para aguantar la presión que viene con el avance de la inteligencia artificial y el cambio climático.

Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, en un evento llamado Bosch Connected World, explicó que los centros de datos que hacen funcionar la IA consumen cada vez más energía, y eso pone en aprietos las redes. Por su parte, Bill Gates mencionó que las infraestructuras viejas y los fenómenos del clima extremo hacen que los sistemas eléctricos sean más frágiles, aumentando la chance de que haya fallos en cadena a nivel regional.

La predicción de Elon Musk y Bill Gates sobre un apagón global

Elon Musk avisó que el sistema eléctrico que tenemos no fue diseñado para el aumento repentino y constante de la demanda que genera la IA. Para él, un colapso energético es "inevitable" si no se actúa rápido, y que el tiempo para hacerlo se cuenta en meses, no en años. Esto coincide con lo que dice la Oficina Presupuestaria del Congreso, que ha notado un aumento fuerte en el consumo de electricidad por la tecnología avanzada.

Bill Gates suma a la preocupación el tema del clima. El fundador de Microsoft destacó que las olas de calor, las tormentas fuertes y otros fenómenos imprevisibles están desgastando infraestructuras que ya están al límite. Esto podría causar un efecto dominó en las redes que están conectadas. Su análisis indica que no se trata solo de eventos aislados, sino de un problema de estructura que el cambio climático está acelerando.

¿Qué podría causar el apagón global, según Musk y Gates?

Para entender por qué esto es tan serio, hay que ver los puntos principales que, según ambos empresarios, se juntan para crear esta situación:

La gran demanda de energía por el crecimiento rápido de la inteligencia artificial.

Que las infraestructuras eléctricas en el mundo son viejas y no tan sólidas.

Los fenómenos climáticos extremos que provocan fallos en sistemas importantes.

La forma en que las redes están conectadas, lo que puede hacer que un apagón regional se extienda.

Que no estamos cambiando a fuentes de energía renovable a la velocidad que se necesita.

Musk y Gates están de acuerdo en que la posibilidad de un apagón que afecte a todo el mundo al mismo tiempo es baja. Pero el riesgo de cortes regionales coordinados que afecten a varios continentes sí aumenta mucho. Este tipo de eventos podría paralizar la economía, las comunicaciones y los sistemas digitales que son vitales hoy.

Lo que hay que hacer para evitar una crisis energética mundial

Frente a esta amenaza, Bill Gates insiste en que hay que acelerar la transición a energías limpias y sostenibles. Esto es una medida urgente para hacer las redes más fuertes y menos vulnerables. Elon Musk, por su lado, impulsa el desarrollo de infraestructuras más resistentes, diseñadas para aguantar las demandas de energía que traen la IA y la tecnología de punta.

Ambos coinciden en que el tiempo para prepararse se acaba, y que hay que actuar de inmediato para evitar consecuencias grandes. Gates y Musk advierten que un posible apagón global no solo apagaría las luces, sino también nuestra capacidad de responder en emergencias, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de todos.