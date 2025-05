¿Trump eliminará fondos federales para Harvard? Así avanza el caso tras fallo del Gobierno de EEUU contra la prestigiosa universidad

El gobierno de Donald Trump ha ordenado a las agencias federales cancelar todos los contratos restantes valorizados en US$100 millones a Harvard, según las declaraciones de dos altos funcionarios del actual presidente a CNN. Esta medida es un nuevo ataque para la prestigiosa universidad estadounidense.

En las últimas semanas, Trump ha generado polémica debido a sus drásticas decisiones contra Harvard. Primero aplicó pequeños recortes federales a la universidad, luego congeló los fondos, y, más recientemente, emitió una orden para bloquear las matrículas de estudiantes extranjeros. Estas demandas se consideran el ataque político más amplio en contra de las universidades de Estados Unidos por su mismo presidente.

¿Por qué Trump quiere restringir económicamente a Harvard?

En una carta enviada el martes a los ejecutivos de adquisiciones, Josh Gruenbaum, funcionario de la Administración de Servicios Generales, recomendó que su agencia cancele por conveniencia cualquier contrato que considere que no cumple con sus estándares. Gruenbaum también firmó una carta en abril dirigida a Harvard, en la que planteó una serie de exigencias sobre gobernanza y currículo, las cuales la universidad rechazó.

El documento reitera una serie de denuncias contra Harvard, entre ellas, que la universidad “sigue cometiendo discriminación racial” en su proceso de admisión — asunto que fue objeto de una decisión histórica de la Corte Suprema—, y denuncia una “alarmante indiferencia hacia la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos”.

¿Qué ha respondido Harvard frente a los ataques de Trump?

La universidad, ubicada cerca de Boston, ha rechazado en general varias demandas del gobierno, como entregar los expedientes disciplinarios completos de los estudiantes extranjeros y autorizar auditorías para verificar que ha incrementado la “diversidad de opiniones”. No obstante, las autoridades aseguran que están acatando la orden de la Corte Suprema que elimina la acción afirmativa y que han implementado medidas para enfrentar el antisemitismo en el campus.

"No sé completamente cuáles son las motivaciones, pero sí sé que hay personas que están librando una batalla cultural", dijo el presidente de Harvard, Alan Garber, a NPR en una entrevista grabada antes de que se hiciera público los planes de recortes federales. Además, el titular de la universidad cuestionó el trasfondo del ataque: "No les gusta lo que ha pasado en los campus, y a veces no les gusta lo que representamos".

En tanto, Harvard ha enfrentado fuertes críticas en ambas áreas. El mes pasado, la universidad más antigua y con mayores recursos del país presentó una demanda contra la administración Trump por congelar US$2.200 millones en subvenciones y contratos federales, seguida luego por la suspensión de otros US$450 millones.

Trump advierte a otras universidades y colegios de Estados Unidos

El Departamento de Educación de Estados Unidos alertó a las universidades y colegios del país sobre las posibles repercusiones si no implementan medidas efectivas para proteger a los estudiantes judíos y, por separado, advirtió que podría retirar fondos federales a cualquier institución académica que utilice la raza como criterio en la mayoría de los aspectos de la vida estudiantil.

La semana pasada, la administración Trump anuló la autorización de Harvard para admitir estudiantes extranjeros, medida que fue suspendida temporalmente por un juez federal tras una conferencia telefónica con abogados. La universidad afirmó que esta revocación es una represalia ideológica por su rechazo a las demandas políticas del gobierno.

