Esposo de inmigrante cubana que votó por Trump fue expulsado de EEUU de manera repentina y sin despedirse: "No tuvo oportunidad de defenderse"

Liyián Pérez llegó a Estados Unidos junto a su esposo y sus dos hijos con la intención de crear una vida estable. Ambos tenían documentación legal y no contaban con antecedentes penales, por lo que nunca pensaron que enfrentarían una deportación. Sin embargo, Alian Méndez fue deportado a Cuba, enfrentando una prohibición de entrada de 10 años. "Yo no me lo esperaba. Creí que solo los delincuentes se irían", expresó Liyián en un video de TikTok publicado por Univision.

La inmigrante cubana votó por Donald Trump en las últimas elecciones, confiando en que sus políticas migratorias servirían para mejorar la seguridad y efectuar un control migratorio seguro. Pero, la deportación de su esposo cambio su perspectiva, puesto que nunca pensó que las decisiones que respaldó políticamente tendrían un impacto tan personal.

Silencio de las autoridades ante la detención de inmigrante

La detención de Alian Méndez ocurrió de manera inesperada y sin previo aviso, lo que impidió que su esposa, Liyián, pudiera despedirse o recibir información oficial antes de que él fuera deportado a Cuba. Además, la sanción impuesta incluye una prohibición de ingreso a Estados Unidos por diez años, lo que hace prácticamente imposible una pronta reunificación familiar.

Este hecho dejó a Liyián con una gran incertidumbre y una profunda carga emocional. Ha intentado obtener explicaciones por parte de las autoridades migratorias, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta formal. Mientras tanto, debe enfrentar sola las obligaciones familiares y legales que antes compartía con Alian.

Políticas migratorias de Trump en EE.UU.: "Project Homecoming"

La deportación de Alian se produce en un contexto de mayor rigor migratorio bajo la administración Trump. Recientemente, el presidente firmó una orden ejecutiva que puso en marcha el “Project Homecoming”, un programa que ofrece un bono de US$1,000 y vuelo gratuito a inmigrantes indocumentados que opten por regresar voluntariamente a sus países. Esta iniciativa pretende reducir los costos de detención y facilitar las salidas, aunque ha generado controversia por su enfoque directo y sus implicaciones sociales.

Esta es la primera vez que Estados Unidos implementa una política de este tipo, cuyo objetivo principal es facilitar las salidas voluntarias de inmigrantes y reducir los costos asociados a la detención, según Fox News. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia debido a su enfoque directo y las implicaciones sociales que conlleva.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.