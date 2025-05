Hombre con grave enfermedad fue engañado por su médico: le ocultó su diagnóstico por 20 años

El hombre tenía La hepatitis C, un virus que afecta el hígado y se transmite a través de la sangre. Foto: composición LR/Dailyrecord

Un hombre escocés de 58 años revela que su médico le ocultó durante 20 años un diagnóstico de hepatitis C, lo que ha arruinado su vida. Frank Jamieson busca justicia tras enterarse de su condición y las consecuencias que ha tenido en su salud.

La historia de Frank Jamieson es un claro ejemplo de cómo la falta de comunicación en el ámbito médico puede tener repercusiones devastadoras. Después de dos décadas sin saber que padecía una grave enfermedad, el hombre finalmente recibió el diagnóstico que cambiaría su vida. "Mi salud estaba muy mal y no tenía idea por qué", expresó Jamieson al medio SWNS Media Group.

La hepatitis C, un virus que afecta el hígado y se transmite a través de la sangre, puede causar síntomas severos y complicaciones a largo plazo. Jamieson contrajo la enfermedad en 1984, tras una operación de pierna, pero no fue hasta el año pasado que se enteró de su diagnóstico. Este caso pone de relieve la importancia de la comunicación entre médicos y pacientes, así como la necesidad de protocolos claros en la entrega de resultados médicos.

Un diagnóstico oculto durante dos décadas

Frank Jamieson se enteró de su diagnóstico de hepatitis C en octubre del año pasado, después de consultar a varios médicos debido a síntomas graves que no podía explicar. A pesar de que su médico de cabecera tenía los resultados desde 2003, nunca se los comunicó. "El laboratorio tenía mis resultados, pero nunca me los comunicaron", afirmó Jamieson, quien se sintió indignado al descubrir que la información había estado disponible durante tanto tiempo.

Las consecuencias de la hepatitis C

La hepatitis C puede causar una serie de problemas de salud, incluyendo fatiga, dolor en las articulaciones y complicaciones más graves como la infertilidad. Jamieson, que había intentado concebir un hijo con su esposa, se enteró de que su condición podría haber sido un factor en sus dificultades para tener hijos. "La hepatitis C puede causar infertilidad", destacó, lamentando el dolor emocional que esto le ha causado a él y a su pareja.

Tras enterarse de su diagnóstico, Jamieson ha decidido demandar al laboratorio que ocultó su condición. "Quiero justicia. Quiero que me escuchen y quiero que el laboratorio asuma la responsabilidad de lo ocurrido", declaró. Su caso resalta la necesidad de que los pacientes sean informados de manera oportuna sobre sus diagnósticos, ya que la falta de información puede llevar a consecuencias devastadoras en la vida de las personas.

El impacto emocional y la búsqueda de tratamiento

La falta de conocimiento sobre su enfermedad ha llevado a Jamieson a enfrentar problemas de salud mental, incluyendo depresión y pensamientos suicidas. "He tenido pensamientos suicidas. Ahora mismo, no quiero estar aquí", confesó. A pesar de haber recibido un tratamiento antiviral que lo ha dejado libre de hepatitis C, sigue lidiando con las secuelas emocionales de años de incertidumbre y sufrimiento.

Este caso no solo es un llamado a la responsabilidad médica, sino también una advertencia para otros pacientes que podrían estar en situaciones similares. Jamieson espera que su historia sirva para que otros tomen conciencia sobre la importancia de la comunicación en el ámbito de la salud y la necesidad de exigir respuestas a los profesionales médicos.