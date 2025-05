Los 3 rascacielos más grandes que revolucionan la arquitectura en Sudamérica: el primero duplica al más grande de Perú

En las últimas décadas, Sudamérica emergió como un territorio de innovación arquitectónica, donde la verticalidad se convierte en símbolo de desarrollo y modernidad. Grandes ciudades como Santiago, São Paulo y Santa Catarina apostaron por edificaciones que no solo desafían los límites estructurales, sino que también redefinen el skyline urbano con propuestas sostenibles, tecnológicas y visualmente imponentes.

Los tres rascacielos más altos de la región no solo destacan por su altura, sino por el impacto que generaron en su entorno. Estas torres, que superan los 200 metros de altura, combinan espacios corporativos, comerciales y turísticos, y se han convertido en referentes de una nueva etapa en la arquitectura latinoamericana: una que prioriza la eficiencia energética, el uso mixto y el diseño de vanguardia.

Gran Torre Santiago (Chile)

La Gran Torre Santiago es el rascacielos más alto de Sudamérica, con una altura de 300 metros y 62 pisos sobre el nivel del suelo. Ubicada en el distrito de Providencia, Santiago de Chile, forma parte del complejo Costanera Center, que incluye un centro comercial, hoteles y otras torres de oficinas. Diseñada por el arquitecto argentino César Pelli, la torre terminó de ser construida en 2013 y la inauguración se dio en 2014.

Este edificio destaca por su diseño moderno, con una fachada de vidrio que se estrecha hacia la cima, culminando en una corona de celosías que brilla por la noche. La torre incorpora tecnologías sostenibles, como sistemas de enfriamiento natural y materiales reciclados. En los pisos 61 y 62 se encuentra el mirador Sky Costanera, que ofrece vistas panorámicas de 360° de Santiago y la cordillera de los Andes.

Yachthouse Residence Club (Brasil)

El Yachthouse Residence Club es un complejo residencial de lujo compuesto por dos torres gemelas ubicadas en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Cada torre alcanza una altura de 294,1 metros y cuenta con 81 pisos, lo que las convierte en las edificaciones más altas de Brasil y en las torres gemelas más altas del continente.

La construcción del Yachthouse Residence Club involucró aproximadamente a 600 trabajadores y utilizó alrededor de 87.000 m³ de hormigón. Se empleó la técnica de estabilizadores (outrigger) para garantizar la estabilidad estructural de las torres en Brasil. Cada torre alberga 132 apartamentos de alto lujo, con un costo estimado de 4 millones de reales por unidad.

One Tower (Brasil)

El One Tower es un rascacielos residencial ubicado en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Con una altura de 290 metros y 84 pisos, fue completado en diciembre de 2022 y se convirtió en el edificio más alto del país en ese momento. Situado en la exclusiva Avenida Atlântica, el One Tower ofrece vistas panorámicas del océano Atlántico y se consolida como un ícono del lujo.

El diseño del edificio incluye dos apartamentos por piso. Entre los pisos 56 y 57 se encuentran zonas de recreación que ofrecen más de 20 ambientes, incluyendo piscinas, gimnasios y salones de eventos. El One Tower fue reconocido por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) como el rascacielos residencial más alto de América Latina en su categoría.

El rascacielos más grande de Perú es superada en tamaño

La Gran Torre Santiago, también conocida como Gran Torre Costanera, se eleva a 300 metros de altura en Santiago de Chile, siendo el rascacielos más alto de Sudamérica. Por otro lado, la Torre Banco de la Nación, ubicada en Lima, Perú, alcanza los 140 metros, lo que la convierte en el edificio más alto del país.

Por lo tanto, la Gran Torre Santiago supera a la Torre Banco de la Nación por 160 metros, más del doble de su altura. Esta diferencia refleja no solo la magnitud arquitectónica de la torre chilena, sino también su prominencia en el horizonte urbano de Santiago.