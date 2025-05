Rastreador de deportaciones en EEUU: las aerolíneas privadas que se benefician con el traslado de inmigrantes por orden de Trump

De la misma manera que curre en las cárceles privadas, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su plan de deportar a un millón de inmigrantes en 2025, las deportaciones a inmigrantes han aumentado, y varias aerolíneas privadas han visto crecer su negocio en Estados Unidos.

Estas compañías no solo han incrementado sus ingresos, sino que sus empresarios mantienen conexiones directas con la cúpula republicana y con la propia campaña de Donald Trump, según una investigación de Diario Red basada en datos oficiales, registros de gastos del gobierno y fuentes como Witness at the Border, Bloomberg, NBC y Open Secrets.

Contratos millonarios y vínculos políticos de las aerolíneas que trasladan inmigrantes

Entre las empresas más beneficiadas se encuentra CSI Aviation, que organizó un mitin político para Trump y firmó contratos con ICE Air por US$650 millones, incluyendo uno específico por deportaciones de inmigrantes por US$219 millones, de acuerdo a la página oficial de gastos del gobierno estadounidense. Desde 2005, CSI Aviation ha recibido hasta US$16.000 millones en contratos, según el Proyecto de Supervisión Gubernamental.

Además, el CEO y fundador de CSI Aviation, Allan Weh, fue presidente del Partido Republicano en Nuevo México y candidato a gobernador. Tanto él como su familia y ejecutivos han sido importantes donantes del Partido Republicano y de la campaña de Trump, con aportes que superan los US$330 mil al Comité Nacional Republicano y decenas de miles a PACs conservadores, según Open Secrets.

Otra protagonista es Global X (Global Crossing Airlines Group), que en 2024 operó casi el 80 % de los 1,564 vuelos de deportación del ICE y espera ingresos anuales de US$65 millones por un contrato firmado en 2023 para vuelos de emergencia. Su presidente, Chris Jamroz, ha sido también donante republicano y ha participado en mítines de campaña de Trump. Por otro lado, La competidora Classic Air firmó contratos por casi US$885 millones entre 2017 y 2023. Su presidenta, Gwen Carson, también ha realizado donaciones a comités de campaña del expresidente.

Denuncias por violaciones a derechos humanos

Según Witness at the Border, desde principios de 2025 se han realizado más de 350 vuelos de deportación, partiendo de ciudades como Mesa (Arizona), San Antonio (Texas), Alexandria (Luisiana), Harlingen (Texas) y Miami, con destinos en Guatemala, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Honduras, India, México, Libia, Panamá, Venezuela, la prisión de Guantánamo (Cuba) y la megacárcel Cecot (El Salvador). Cada vuelo transporta a unas 125 personas, lo que suma cerca de 50,000 inmigrantes deportados en lo que va del año.

Existen numerosas denuncias por abusos cometidos durante estos traslados. CSI Aviation y Classic Air han sido señaladas por maltratar a personas migrantes, incluyendo casos en los que estuvieron encadenadas por más de 40 horas y fueron obligadas a orinar sobre sí mismas, según testimonios y abogados.