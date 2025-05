Kathy Hochul y su buena noticia en Nueva York: ciudadanos recibirían cheques únicos como parte de programa de reembolso por inflación

En respuesta al creciente impacto económico causado por la inflación, el estado de Nueva York implementará un programa de reembolso dirigido a más de 8,2 millones de hogares. Esta medida, contemplada en el presupuesto estatal para el año fiscal 2025-2026, contempla la entrega de cheques únicos como alivio económico para los residentes que han visto afectado su poder adquisitivo por el alza generalizada de precios.

La iniciativa fue presentada por la gobernadora Kathy Hochul como parte de un esfuerzo más amplio para mitigar los efectos de la inflación y redistribuir parte de los ingresos fiscales obtenidos a través del aumento en el costo de bienes y servicios. Según las autoridades, el objetivo principal es brindar apoyo directo a los hogares neoyorquinos más afectados y fortalecer su estabilidad económica frente al encarecimiento del costo de vida.

¿En qué consiste el programa de reembolso por inflación en Nueva York?

El programa denominado “reembolso por inflación” tiene como finalidad brindar un alivio económico a los hogares que han tenido que enfrentar un aumento significativo en sus gastos, superando sus ingresos, como consecuencia del alza sostenida de precios. Según lo anunciado por la gobernadora Kathy Hochul mediante un comunicado oficial, los cheques serán enviados por correo a partir de mediados de octubre de este año, y el proceso de distribución se extenderá hasta el mes de noviembre.

La gobernadora también aclaró que no será necesario completar ninguna solicitud para recibir el beneficio, ya que los pagos se entregarán automáticamente a los contribuyentes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos. Además, destacó que este reembolso no es un regalo, sino una devolución legítima de dinero que ya pertenece a los ciudadanos.

¿Cuáles serán los montos entregados por el programa de reembolso por inflación en Nueva York?

Los contribuyentes con ingresos situados entre US$ 75,001 y US$ 150,000 recibirán un reembolso de US$ 150. En el caso de matrimonios que presenten declaraciones conjuntas o contribuyentes que figuren como cónyuges sobrevivientes, el monto será de US$ 400 si sus ingresos no superan los US$ 150,000 y de US$ 300 si se encuentran entre US$ 150,001 y US$ 300,000. Por su parte, los jefes de familia recibirán montos equivalentes a los establecidos para contribuyentes solteros, dependiendo de sus ingresos anuales.

El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado será el encargado de determinar automáticamente la elegibilidad y el monto correspondiente, basándose en la información proporcionada en las declaraciones de impuestos del año 2023. Los cheques se enviarán por correo a la dirección más reciente que figure en los registros oficiales, y no se efectuarán depósitos bancarios directos, incluso si ese fue el método utilizado para recibir reembolsos previos. La distribución será proporcional según la densidad de hogares en cada región del estado: se prevé que se envíen aproximadamente 3.53 millones de cheques en la ciudad de Nueva York y 1.25 millones en Long Island.