Victoria para inmigrantes en EEUU: juez desestima cargos contra extranjeros en esta zona clave de Trump

El juez magistrado Gregory Wormuth desestimó dos cargos por allanamiento contra 98 inmigrantes detenidos en una zona militarizada en la frontera sur de Estados Unidos. Según Fow News, Wormuth argumentó que los acusados desconocían que habían ingresado al Área de Defensa Nacional de Nuevo México (NMNDA) por la falta avisos restrictivos.

La NMNDA es una zona militarizada en la frontera con México por pedido de la administración de Donald Trump para vigilar, arrestar y procesar a todos los inmigrantes indocumentados que ingresaran a EE.UU. de forma ilegal.

Juez falla a favor de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos

De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Fox News, el juez Gregory Wormuth señaló que el gobierno federal no logró demostrar la causa probable para sostener que los 98 inmigrantes sabían que estaban entrando en una zona restringida por el Ejército estadounidense. Hasta el 9 de mayo, se habían presentado cargos contra 339 inmigrantes que ingresaron a la NMNDA.

El magistrado expresó en su fallo de 16 páginas: “Más allá de la referencia a la señalización, Estados Unidos no aporta ningún hecho que permita concluir razonablemente que el acusado sabía que estaba entrando en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México (NMNDA)”. Por su parte, el gobierno había argumentado que había carteles en inglés y español que indicaban que la zona estaba restringida y que la entrada no autorizada estaba prohibida. Sin embargo, Wormuth consideró que las condiciones del terreno dificultaban la visibilidad de las señales, por lo que no se podía asumir que los detenidos tuvieran conocimiento claro de la restricción.

¿Qué es Área de Defensa Nacional de Nuevo México?

La zona militarizada conocida como Área de Defensa Nacional de Nuevo México fue establecida en abril de 2025 como parte de una estrategia de la gestión Donald Trump para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

La NMNDA abarca aproximadamente 290 kilómetros a lo largo de la frontera con México, donde el Ejército estadounidense tiene autorización para patrullar y detener a personas que ingresen sin autorización. Este control militar forma parte de un esfuerzo coordinado con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para reducir la migración ilegal y combatir el tráfico.

