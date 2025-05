Durante una rueda de prensa informal en el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la única manera de lograr un avance real en las negociaciones por la guerra entre Rusia y Ucrania es mediante una reunión directa con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Según dijo, mientras ese encuentro no ocurra, no se podrán esperar resultados concretos del diálogo diplomático.

Las declaraciones de Trump llegan en el marco de las negociaciones previstas en Estambul este 15 de mayo, donde delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos planeaban discutir una posible salida al conflicto. Sin embargo, la ausencia de Putin y del propio Trump ha enfriado las expectativas sobre un posible acuerdo de paz.

Trump afirma que su presencia es indispensable en el proceso

Al ser consultado por un periodista sobre el bajo perfil de la delegación rusa en Turquía, Trump respondió tajante: “Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo?”. La declaración fue realizada mientras el mandatario viajaba a bordo del Air Force One, subrayando así la importancia que le da a su papel personal en el proceso de pacificación entre Rusia y Ucrania.

Trump también minimizó la relevancia de la delegación rusa en Estambul: “Ni siquiera comprobé quién estaría al frente”. A su juicio, la ausencia de Putin demuestra que el líder del Kremlin solo participaría si él mismo estuviera presente: “Él no iba a ir si yo no iba”, añadió con seguridad.

El presidente estadounidense descartó su asistencia a la ronda de negociaciones de este jueves y enfatizó que sin un encuentro directo entre ambos líderes no habrá resultados significativos. “No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero tendremos que organizarlo porque está muriendo demasiada gente”, declaró.

El contexto de las negociaciones en Turquía

La ciudad de Estambul fue escogida como sede para reanudar los diálogos diplomáticos entre Rusia y Ucrania, en un intento por alcanzar una solución política a la guerra que inició con la invasión rusa en febrero de 2022. El Gobierno de Turquía confirmó que las delegaciones ya se encuentran preparadas para la cita, aunque no garantizó que mediadores turcos participen activamente en el proceso.

Este encuentro representa el primer acercamiento formal desde hace más de dos años. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se encuentra en Ankara reunido con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien discute los términos de la posible intervención de Ucrania en la mesa de diálogo.

En tanto, el Kremlin indicó que Putin no tiene previsto viajar a Turquía. Sin embargo, no descartó la posibilidad de una visita futura si las condiciones de los contactos diplomáticos cambian. La postura rusa sigue siendo ambigua sobre una eventual negociación directa con Estados Unidos o con Zelenski.

Las implicaciones de un posible encuentro entre Trump y Putin

Las declaraciones de Trump no solo evidencian su intención de liderar el proceso de paz, sino también su visión personalista de la política exterior de Estados Unidos. En varias ocasiones, ha señalado que puede resolver la guerra “en 24 horas” si se le permite negociar directamente con Rusia y Ucrania.

La insistencia de Trump en un encuentro cara a cara con Putin plantea interrogantes sobre el papel que jugarán las instituciones diplomáticas tradicionales y los aliados europeos de Estados Unidos en un eventual acuerdo. También podría generar tensiones internas en Washington, donde sectores del Congreso y el Departamento de Estado han sido más críticos respecto a Moscú.