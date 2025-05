Aline Pereira Ghammachi, economista de 38 años y exabadesa del monasterio de los Santos Gervasio y Protasio en Italia, ha denunciado al Vaticano por haber sido expulsada de su congregación a causa de su aspecto físico. La religiosa brasileña asegura que fue discriminada por su belleza, su carisma mediático y su juventud, en un caso que ha captado la atención de medios en Europa y América Latina.

La exmonja, originaria de Macapá, en Brasil, considera que su salida forzada responde a prejuicios sexistas dentro de la Iglesia. Aline ha presentado una apelación ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y espera que el nuevo Papa León XIV revise el proceso. “Me dijeron que no encajaba con la imagen de una monja, que era demasiado atractiva para representar a la Iglesia”, declaró a la prensa italiana.

Una trayectoria destacada dentro y fuera del convento

La vocación de Aline comenzó a los 15 años, pero decidió confirmar su camino espiritual tras graduarse en Economía y Comercio. Durante su juventud, colaboró con medios locales en Brasil y trabajó en el periódico familiar. También participó en programas de radio y televisión explicando la Palabra del día, lo que cimentó su perfil público.

En 2018, sorprendió al entorno eclesiástico al convertirse en la regente más joven de un convento cisterciense en Italia. Sus ojos azules, su presencia serena y su facilidad para comunicar la convirtieron en una figura inusual en el ámbito monástico. Sin embargo, ese perfil fue justamente lo que, según sus declaraciones, incomodó a algunos superiores.

La decisión de su destitución se produjo tras una denuncia de cuatro hermanas, quienes escribieron al Papa alegando supuestos maltratos. Aline sostiene que las acusaciones son falsas y parte de una campaña de calumnias liderada por el abad fray Mauro Giuseppe Leporia. "Dijo en broma que era demasiado bonita para ser abadesa, pero me expuso al ridículo", afirmó.

Apoyo, polémica y un futuro incierto

La polémica se intensificó cuando once religiosas decidieron abandonar la congregación en señal de apoyo a Aline Ghammachi. Una de ellas, la hermana Maria Paola Dal Zotto, denunció públicamente el clima de hostigamiento: “Se ha inaugurado un tratamiento medieval, un ambiente de calumnias infundadas contra una mujer seria y dedicada”.

En 2024, el Vaticano envió un nuevo visitador apostólico al monasterio, pero Aline afirma que no se realizaron entrevistas formales ni se verificaron los hechos. La visita concluyó, según ella, que era una persona “desequilibrada” y que las demás religiosas le temían. “No me permitieron defenderme. Me expulsaron sin motivo. Estoy apelando”, aseguró.

Actualmente, Aline se encuentra en Milán, donde pasó algunos días en casa de su hermana. Durante la semana del reciente cónclave, viajó al Vaticano para pedir personalmente que se reconsidere su caso. Reitera que su expulsión se debe a una combinación de factores: “Soy mujer, soy joven y, en este contexto, soy brasileña”.

El impacto mediático y la reacción del Vaticano

El caso ha sido cubierto por medios italianos como RAI y Corriere del Veneto, y también ha generado interés internacional. Una productora alemana ya trabaja en una posible adaptación cinematográfica de la historia. Los titulares han sido llamativos: “Monja fugitiva: ¿demasiado bella para ser abadesa?”, tituló la televisión pública italiana.

En entrevistas con el diario Folha de S.Paulo y el Gazzetino, la exmonja insiste en que su caso evidencia un problema sistémico dentro de la Iglesia Católica. “Existe un problema machista y sexista. Si una mujer joven es atractiva, entonces no puede ser inteligente, debe quedarse callada”, denunció.

Pese al dolor, Ghammachi mantiene la esperanza de regresar al convento. Tiene fe en que el nuevo Papa León XIV, defensor de los derechos humanos y con formación en derecho canónico, será sensible a los aspectos jurídicos y humanos del caso. “No pido otra cosa más que se respete la ley”, afirma.