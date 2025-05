Este martes 13 de mayo, el mundo lamentó la muerte del expresidente de Uruguay, José Mujica, conocido por su estilo de vida modesto y su compromiso con los ideales de justicia social. Tras su fallecimiento comenzaron a surgir varios pasajes de su vida, como el día en que fue tentado a vender su auto Volkswagen Beetle de color celeste de 1987, a la exuberante suma de un millón de dólares. Sin embargo, el exmandatario lo rechazó, con lo que comprobó una vez más que su vida estaba guiada por principios más allá de lo material.

Mujica siempre defendió la idea de que el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por su significado, y este acto fue una clara expresión de esa filosofía. El Volkswagen Beetle, que conservó durante años, no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de su rechazo al lujo y la ostentación, algo que se mantuvo presente a lo largo de su vida. A pesar de las tentaciones que le presentó el poder, siempre se mantuvo firme en su estilo de vida austero, algo que lo distinguió de muchos otros líderes políticos.

¿Cómo fue la tentadora oferta por el Volkswagen Beetle de Mujica?

La anécdota tuvo lugar en 2014, durante la cumbre del G77+China en Bolivia. Un jeque árabe, cuyo nombre nunca fue revelado, se acercó a Mujica con una propuesta que sorprendió a todos: le ofreció un millón de dólares por su famoso Volkswagen Beetle. Sin embargo, el exmandatario uruguayo, fiel a sus convicciones, rechazó la propuesta con firmeza.

"Este auto me lo regalaron unos amigos. No lo puedo vender. Me daría vergüenza", fue la explicación del exjefe de Estado en aquel momento. Un gesto que reflejó su total desapego de lo material y su fidelidad a los valores que lo acompañaron a lo largo de su vida.

El Volkswagen Beetle fue compañero constante de Mujica, transportándolo desde su granja a Montevideo. Foto. Facebook

Pero la historia no terminó allí. Más tarde, el embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez, intentó persuadirlo con una oferta aún más grande: diez camionetas 4x4 nuevas a cambio del auto. Sin embargo, la respuesta fue la misma. "Mientras esté vivo, dormirá en el galpón y dará una vueltita", manifestó en su programa radial M24, con lo que reafirmó su apego por el vehículo, que se convirtió en un verdadero símbolo de su austeridad.

El Volkswagen Beetle: un ícono de la humildad y el compromiso de Mujica

El Volkswagen Beetle acompañó a Mujica durante su presidencia (2010-2015) y mucho después de su mandato. Se convirtió en un fiel compañero de su vida cotidiana, transportándolo desde su granja en la zona rural de Rincón del Cerro hasta su despacho en Montevideo. A diferencia de otros líderes que optan por vehículos de lujo, él se mantenía fiel a su coche modesto, incluso cuando le correspondía recibir visitas diplomáticas. Este automóvil, que en su momento valía apenas unos tres mil dólares, fue un reflejo de su visión del poder y la vida pública.

A pesar de las visitas diplomáticas, Mujica siempre eligió su coche modesto sobre el lujo. Foto: AFP

El expresidente, que renunció a vivir en la residencia presidencial y decidió donar el 90 por ciento de su salario, consideraba que el poder no debía cambiar a las personas, sino revelar su verdadera naturaleza. Este Volkswagen, con su modesto diseño y su historia cargada de significados, se convirtió en un símbolo de esa coherencia política que hizo de Mujica una figura única en la historia reciente de Uruguay.

¿Cuál fue la causa de la muerte de José 'Pepe' Mujica?

José Mujica falleció tras una larga batalla contra un cáncer de esófago que se había extendido al hígado. Decidió no someterse a tratamientos agresivos debido a su edad y su estado de salud, prefiriendo pasar sus últimos días en la tranquilidad de su hogar, en la finca que había cultivado con esfuerzo durante décadas.

En esos últimos meses, junto a los perros que cuidó y el paisaje que siempre amó, también permaneció su querido Volkswagen Beetle, sin adornos ni exhibiciones. A día de hoy, el destino final del auto permanece en la finca de Rincón del Cerro, aunque no se sabe si será donado, subastado o incluso llevado a un museo. Lo que sí es indiscutible es que, al igual que su dueño, pasará a la historia como un emblema de la sencillez, la coherencia y la lucha por una sociedad más justa.