Luego de que el cardenal Robert Francis Prevost fuera elegido como el nuevo papa con el nombre de León XIV, la famosa y reconocida astróloga Mhoni Vidente se animó a hacer una sorprendente predicción sobre su destino.

Ante la incertidumbre provocada por el fallecimiento del papa Francisco y las dudas sobre el rumbo del Vaticano, Mhoni Vidente no tardó en dar a conocer sus pronósticos. La vidente había adelantado que se avecinan cambios significativos en el seno de la Iglesia con la elección del nuevo pontífice. En ese sentido, en una transmisión a través de YouTube, plataforma donde suele compartir sus visiones, la vidente cubana reveló cuánto tiempo durará el papado de León XIV.

¿Cuánto tiempo durará el pontificado del papa León XIV, según Mhoni Vidente?

Pocas horas después del anuncio del 'Habemus Papam', Mhoni Vidente sorprendió al público con una nueva predicción: “Este papa estará en el cargo durante 7 meses o 7 años”. Según la astróloga cubana, el número 7 tiene un significado especial y místico.

“El cónclave comenzó el 7 de mayo y debe duplicarse, por eso se eligió el nombre León XIV. Además, el 14 de septiembre es una fecha clave”, explicó. De este modo, estableció una conexión con la numerología y sostuvo que “nada en la vida ocurre por casualidad; todo sucede por una razón divina”.

Mhoni Vidente predice cuál será la característica del pontificado de León XIV

Mhoni Vidente también se animó a revelar cuál será el rasgo distintivo del pontificado de León XIV. "Va a ser un papa moderador, ni tan conservador ni tan progresista, pero va a seguir el legado de Francisco". "Será una persona conciliadora, va a seguir la unión de la religión en toda América Latina", añadió la astróloga.

Asimismo, Mhoni sostuvo que Robert Francis Prevost no tenía la intención inicial de convertirse en papa. "Èl no quería, no se sentía digno de ser padre, pero le dijeron que es su momento, así lo dice la ley divina y es el libro de Juan el Apocalipsis".

"León XIV es la profecía viviente del apocalipsis", afirma Mhoni Vidente

En su video publicado en YouTube, la astróloga sostuvo que el nuevo papa León XIV "es la profecía viviente del libro de Juan, del libro de Apocalipsis''. Sin embargo, remarcó que aquella profecía "no es la del fin del mundo, sino de los cambios radicales en todos los sentidos".

Por último, Mhoni Vidente advirtió que el papa León XIV podría enfrentar un intento de atentado, como consecuencia de su rol en la búsqueda de la unificación entre distintas religiones. Señaló que la amenaza podría provenir de un grupo extremista originario de Asia o, según sus palabras, “un árabe, tal como pasó con Juan Pablo II; por eso debe protegerse del mal", concluyó.