La ciudad subterránea que Bush habría construido en secreto para multimillonarios en caso de extinción, según exfuncionaria

La declaración de una exfuncionaria de Estados Unidos, revivió las teorías sobre instalaciones secretas bajo tierra en territorio estadounidense. Catherine Austin Fitts, quien trabajó en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de George H. W. Bush, aseguró que el gobierno desvió más de 20 billones de dólares para construir una red de ciudades subterráneas de alta tecnología destinadas a proteger a la élite global ante un eventual extinción.

Austin hizo estas afirmaciones en una entrevista con el periodista Tucker Carlson. Según Fitts, desde 1998 se habrían edificado al menos 170 complejos subterráneos, tanto en territorio estadounidense como en zonas costeras y posiblemente fuera del país. Estas estructuras, de acuerdo con su testimonio, estarían interconectadas y operativas, utilizando una fuente de energía avanzada desconocida por el público.

Catherine Austin Fitts trabajó en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de George H. W. Bush | X | @SD73660

Una red de ciudades secretas bajo la era Bush, según su exfuncionaria

Fitts sostiene que el origen de esta red subterránea se remonta a la administración de Bush, cuando comenzó el presunto desvío de fondos públicos con el pretexto de operaciones clasificadas. Entre 1998 y 2015, según un informe del economista Mark Skidmore citado por Fitts, los Departamentos de Defensa y Vivienda registraron gastos no autorizados por valor de 21 billones de dólares.

La teoría propone que parte de este presupuesto habría sido usado para construir ciudades subterráneas de última generación, dotadas de tecnologías futuristas y reservadas para multimillonarios, altos mandos militares y figuras influyentes en caso de una catástrofe global. Estas instalaciones funcionarían también como centros de operaciones secretas, incluyendo un supuesto programa espacial oculto al público.

La mención de Bush no es menor. Como presidente durante la expansión del gasto militar tras la Guerra Fría y luego como referente de la política republicana, su gestión es vista por algunos analistas como un periodo clave para el aumento de presupuestos opacos en sectores estratégicos del gobierno.

¿Qué tipo de energía alimentaría las instalaciones subterráneas?

Una de las declaraciones más llamativas de Fitts gira en torno a la fuente de energía que alimentaría estas instalaciones. Según ella, se trataría de una tecnología avanzada, que no depende de electricidad convencional que solo lo conoce el Ejército. Relacionó este punto con los llamados fenómenos aéreos no identificados, asegurando que existen naves capaces de desplazarse a velocidades extremas sin utilizar combustible fósil. "Estoy convencida de que esa energía existe. Si observas algunas de las naves rápidas que sobrevuelan el planeta, no usan electricidad convencional", dijo.

Fitts sugiere que esta tecnología sería parte de un desarrollo secreto que ha permanecido oculto al público durante décadas. Para muchos, estas declaraciones refuerzan las especulaciones sobre la existencia de programas gubernamentales altamente clasificados vinculados a objetos voladores no identificados, una narrativa que ha cobrado fuerza con los informes recientes del Pentágono.

Aunque su relato no incluye pruebas físicas, la consistencia de sus afirmaciones y el respaldo en documentos contables han despertado interés en círculos alternativos y críticos del gobierno. Sin embargo, expertos y funcionarios han rechazado en múltiples ocasiones estas teorías por considerarlas infundadas.

Otras teorías sostenidas por exfuncionaria de Bush

La existencia de instalaciones subterráneas no es una novedad en el ámbito militar estadounidense. Estructuras como el complejo Cheyenne Mountain en Colorado o el búnker de Greenbrier en Virginia son ejemplos conocidos de infraestructuras bajo tierra diseñadas para situaciones de emergencia. No obstante, la teoría de una red oculta representa una visión mucho más ambiciosa y conspirativa.

Cabe destacar que Fitts también ha promovido otras teorías controvertidas, incluyendo supuestos efectos modificadores del ADN en vacunas contra el Covid-19 y la existencia de una élite que busca controlar mentalmente a la población global.