Durante una transmisión en YouTube, la conocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio algunas de sus predicciones para las celebridades de Latinoamérica y Estados Unidos. Una de sus visiones ha llamado la atención de su público, porque involucra a la estrella Justin Bieber.

Según la pitonisa, el cantante canadiense estaría esperando otro bebé con su esposa, la modelo y empresaria Hailey Bieber-Baldwin. Como se sabe, la pareja se casó en septiembre de 2018, a pocos meses de que el intérprete de 'Sorry' se separara de su ex, Selena Gomez.

Mhoni Vidente anuncia otro embarazo de Hailey Bieber tras rumores de separación con Justin

La astróloga anunció que Hailey Bieber-Baldwin estaría embarazada de su esposo Justin, por segunda vez. Los esposos ya tienen un hijo pequeño llamado Jack Blues Bieber, que nació en agosto de 2024.

''Está embarazada Hailey. La carta del Espíritu Santo nos dice que Justin Bieber será papá otra vez'', afirmó la vidente. Esta vez, la gestación de Hailey llegaría luego de rumores de separación entre la pareja.

''Hailey ya lo vio que se quería ir'', afirmó la pitonisa cubana. También dijo que el anuncio del embarazo llegaría en el Día de la Madre. ''Es momento de que Justin Bieber pueda aplacarse, ya que anda muy emocional'', agregó Mhoni.

A pesar de los rumores de un posible quiebre entre el matrimonio, Justin ha publicado imágenes de su esposa en la Met Gala 2025, ceremonia a la cual la modelo asistió sin el músico. En el mensaje se leía ''Lo veo, me gusta y lo quiero''.

Justin Bieber 'habla con Chat GPT' y lo comparte en Instagram

Justin Bieber también ha sido tendencia en las redes sociales luego de compartir muchos mensajes crípticos en su cuenta de Instagram. El cantante es conocido por pasar largos periodos inactivo en sus redes, por lo cual llamó la atención todas sus publicaciones.

Muchos de sus fanáticos notaron que los mensajes eran de Chat GPT, aunque el intérpete de 'What Do You Mean?' no lo ha confirmado. Dentro de las reflexiones, se leían frases sobre el amor y cómo ''no es un premio que deba ganarse'', sino ''algo que todos merecemos''.

¿Karol G está embarazada? Esto dijo Mhoni Vidente

La pitonisa cubana también habló sobre otra celebridades que estarían en la dulce espera. En el caso de latinas, esta vez se trataría de la colombiana Karol G. ''La que está embarazada es Karol G, que va a ser mamá y va a ser niña'', afirmó la vidente.

Mhoni comentó sobre la presencia en una entrega de premios de la cantante de 'Tusa' y dijo que, a pesar de la faja y el vestido, la panza de embarazo ya era notoraria en Karol G.

Lady Gaga también estaría gestando, de acuerdo con las predicciones de la pitonisa. ''Lady Gaga va a ser mamá pero no ha querido decir que está embarazada''.