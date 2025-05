Buenas noticias para inmigrantes en EEUU: tribunal prohíbe a Trump eliminar parole humanitario a miles de migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos

Según Telemundo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ha decidido negar la petición de la administración de Donald Trump para eliminar el parole humanitario temporal (CHNV) de más de 400,000 inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que residen en el país.

El tribunal con sede en Boston se negó a suspender el dictamen de la jueza Indira Talwani, quien detuvo la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de bloquear el estatus legal de este grupo de inmigrantes. Talwani ordenó suspender todos los avisos de cancelación de estatus enviados previamente, y su fallo fue respaldado por el tribunal.

Trump no podrá eliminar el parole humanitario de inmigrantes

Según Noticias Telemundo, los jueces del tribunal de apelaciones determinaron que para cancelar el beneficio migratorio primero se debería analizar por casos individuales, pero no en conjunto. “El tribunal de distrito determinó que el artículo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A) no otorga al Secretario de Seguridad Nacional discreción no revisable para cancelar la libertad condicional, salvo caso por caso”, indicaron los jueces.

Por su parte, la jueza Talwani también resaltó que “la corte considera que los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa”, validando así el derecho de los inmigrantes afectados a defender su permanencia legal en Estados Unidos.

¿Qué es el parole humanitario en Estados Unidos?

El parole humanitario es una medida migratoria que permite la entrada temporal a EE.UU. por razones urgentes de carácter humanitario o por beneficios significativos para el interés público. Esta figura ha sido utilizada para ofrecer protección a personas que enfrentan condiciones extremas en sus países de origen, como conflictos políticos, desastres naturales o crisis humanitarias.

Implementado por la administración Joe Biden, el programa específicamente diseñado para nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua buscó reducir los cruces ilegales por la frontera sur y ofrecer una vía regulada de ingreso. Los beneficiarios del parole humanitario reciben autorización temporal para residir y trabajar en el país, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como contar con un patrocinador en territorio estadounidense.